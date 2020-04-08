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〈美股早盤〉美新增病例持續下滑 道瓊早盤漲逾2百點

美新增病例持續下滑 道瓊早盤漲逾2百點 (圖：AFP)
美新增病例持續下滑 道瓊早盤漲逾2百點 (圖：AFP)

美國新增確診病例數自上週五起，持續呈現下滑趨勢。白宮衛生顧問佛奇 (Anthony Fauci) 於週三 (8 日) 表示，美國武漢肺炎 (COVID-19) 的死亡病例數，較先前的預估值為低。

疫情趨緩的利多消息促使週三 (8 日) 美股上揚，早盤四大指數皆上漲，道瓊指數上漲超過 2 百點，台積電 ADR 則上漲 1.33%。

武漢肺炎疫情

根據約翰霍普金斯大學數據，全球武漢肺炎確診病例已超過 140 萬例，死亡病例則突破 8.2 萬例，此外，美國的累計確診病例已突破 40 萬例，死亡病例則超過 1.2 萬例。西班牙、義大利、法國、及德國的確診病例，皆已超過 10 萬例。

另外，由於中國疫情呈現好轉現象，疫情源頭的中國湖北省武漢市，在實施長達 76 天的封城措施後，宣佈於週三 (8 日) 凌晨正式解除封鎖，且陸空交通皆恢復正常運作。

截至台北時間週三 (8 日)22 時許：

  • 道瓊指數上漲 282.65 點或 1.25%，暫報 22936.51 點
  • 那斯達克上漲 97.41 點或 1.24%，暫報 7984.67 點
  • 標普 500 上漲 32.79 點或 1.23%，暫報 2692.20 點
  • 費半上漲 33.15 點或 2.09%，暫報 1616.36 點
  • 台積電 ADR 上漲 1.33% 至每股 50.39 美元
  • 十年期美債殖利率上漲至 0.758%
  • 紐約輕原油上漲 3.30% 至每桶 24.41 美元
  • 布蘭特原油上漲 0.56% 至每桶 32.05 美元
  • 黃金上漲 0.22% 至每盎司 1687.40 美元
  • 美元指數上漲 0.08% 至 99.993 點  
美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)
美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤上漲 5.66%，達 545.45 美元

特斯拉宣佈將對全體員工實施減薪和無薪假的措施，美國地區的員工，副總裁級別及以上將減薪 30%，一般主管以上減薪 20%，其餘員工則減薪 10%。

另外，受到疫情的影響，導致特斯拉被迫關閉了部分運營，並在兩週前關閉了位在弗里蒙特的主要汽車裝配工廠。該公司宣佈，計劃在 5 月 4 日恢復美國工廠的正常生產。

Zoom(ZM-US)

Zoom 早盤上漲 0.39%，達 114.14 美元

Zoom 公司股東在週二 (7 日) 指控 Zoom 以及公司高層涉嫌詐欺，隱瞞了 Zoom 軟體在資訊安全的加密上存在缺失的事實，缺失包括易受駭客攻擊的脆弱性，以及未經授權將個人訊息洩露給第三方，像是臉書等。

在美國政府與企業中，從馬斯克 (Elon Musk) 的 SpaceX 和特斯拉公司，到紐約市的教育部，以及世界各地的機構，都開始禁止使用 Zoom，台灣也在週二 (7 日) 宣布禁止 Zoom 的使用，成為最早實行禁用的政府之一。

Pinterest (PINS-US)

Pinterest 早盤上漲 10.78%，達 16.75 美元

圖片社群平台 Pinterest 於週二 (7 日) 公佈初步的第一季財報數字。該公司表示，第一季營收將可達到 2.69 億至 2.72 億美元之間，高於華爾街預估值 2.667 億美元

此外，Pinterest 亦指出，受到肺炎疫情的衝擊，導致廣告需求下滑，但目前尚難以評估疫情對於 2020 年財務及營運所將造成的影響，因此撤回對於 2020 年的財測，此前該公司預估 2020 年全年營收將達 15.2 億美元

今日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

高盛分析師 David Kostin 警告，本週以來的股市上漲僅為「熊市反彈 (bear market rally)」，且股市仍尚未進入谷底。Kostin 預期，股市下跌的風險較上漲的可能性為高，於金融海嘯時期，雖然股市在 2008 年第四季出現了多次的反彈，但直到 2009 年 3 月股市才進入谷底。

Leuthold Group 策略師 Jim Paulsen 表示，根據週二 (7 日) 的美股走勢，顯示股市波動劇烈的現象仍將持續一段時間。

QMA 策略師 Ed Keon 表示，投資人目前僅關注在新增病例數的下滑，促使股市的反彈，但由於各國經濟數據仍將表現不佳，因此，對於市場的走勢應抱持較為謹慎的態度。Keon 指出，目前市場狀態仍不穩定，股價估值亦尚未探底，且企業獲利亦將受到嚴重的打擊。

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