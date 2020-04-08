〈美股早盤〉美新增病例持續下滑 道瓊早盤漲逾2百點

美國新增確診病例數自上週五起，持續呈現下滑趨勢。白宮衛生顧問佛奇 (Anthony Fauci) 於週三 (8 日) 表示，美國武漢肺炎 (COVID-19) 的死亡病例數，較先前的預估值為低。

疫情趨緩的利多消息促使週三 (8 日) 美股上揚，早盤四大指數皆上漲，道瓊指數上漲超過 2 百點，台積電 ADR 則上漲 1.33%。

武漢肺炎疫情

根據約翰霍普金斯大學數據，全球武漢肺炎確診病例已超過 140 萬例，死亡病例則突破 8.2 萬例，此外，美國的累計確診病例已突破 40 萬例，死亡病例則超過 1.2 萬例。西班牙、義大利、法國、及德國的確診病例，皆已超過 10 萬例。

另外，由於中國疫情呈現好轉現象，疫情源頭的中國湖北省武漢市，在實施長達 76 天的封城措施後，宣佈於週三 (8 日) 凌晨正式解除封鎖，且陸空交通皆恢復正常運作。

截至台北時間週三 (8 日)22 時許：

道瓊指數上漲 282.65 點或 1.25%，暫報 22936.51 點

那斯達克上漲 97.41 點或 1.24%，暫報 7984.67 點

標普 500 上漲 32.79 點或 1.23%，暫報 2692.20 點

費半上漲 33.15 點或 2.09%，暫報 1616.36 點

台積電 ADR 上漲 1.33% 至每股 50.39 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.758%

紐約輕原油上漲 3.30% 至每桶 24.41 美元

布蘭特原油上漲 0.56% 至每桶 32.05 美元

黃金上漲 0.22% 至每盎司 1687.40 美元

美元指數上漲 0.08% 至 99.993 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤上漲 5.66%，達 545.45 美元。

特斯拉宣佈將對全體員工實施減薪和無薪假的措施，美國地區的員工，副總裁級別及以上將減薪 30%，一般主管以上減薪 20%，其餘員工則減薪 10%。

另外，受到疫情的影響，導致特斯拉被迫關閉了部分運營，並在兩週前關閉了位在弗里蒙特的主要汽車裝配工廠。該公司宣佈，計劃在 5 月 4 日恢復美國工廠的正常生產。

Zoom(ZM-US)

Zoom 早盤上漲 0.39%，達 114.14 美元。

Zoom 公司股東在週二 (7 日) 指控 Zoom 以及公司高層涉嫌詐欺，隱瞞了 Zoom 軟體在資訊安全的加密上存在缺失的事實，缺失包括易受駭客攻擊的脆弱性，以及未經授權將個人訊息洩露給第三方，像是臉書等。

在美國政府與企業中，從馬斯克 (Elon Musk) 的 SpaceX 和特斯拉公司，到紐約市的教育部，以及世界各地的機構，都開始禁止使用 Zoom，台灣也在週二 (7 日) 宣布禁止 Zoom 的使用，成為最早實行禁用的政府之一。

Pinterest (PINS-US)

Pinterest 早盤上漲 10.78%，達 16.75 美元。

圖片社群平台 Pinterest 於週二 (7 日) 公佈初步的第一季財報數字。該公司表示，第一季營收將可達到 2.69 億至 2.72 億美元之間，高於華爾街預估值 2.667 億美元。

此外，Pinterest 亦指出，受到肺炎疫情的衝擊，導致廣告需求下滑，但目前尚難以評估疫情對於 2020 年財務及營運所將造成的影響，因此撤回對於 2020 年的財測，此前該公司預估 2020 年全年營收將達 15.2 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛分析師 David Kostin 警告，本週以來的股市上漲僅為「熊市反彈 (bear market rally)」，且股市仍尚未進入谷底。Kostin 預期，股市下跌的風險較上漲的可能性為高，於金融海嘯時期，雖然股市在 2008 年第四季出現了多次的反彈，但直到 2009 年 3 月股市才進入谷底。

Leuthold Group 策略師 Jim Paulsen 表示，根據週二 (7 日) 的美股走勢，顯示股市波動劇烈的現象仍將持續一段時間。

QMA 策略師 Ed Keon 表示，投資人目前僅關注在新增病例數的下滑，促使股市的反彈，但由於各國經濟數據仍將表現不佳，因此，對於市場的走勢應抱持較為謹慎的態度。Keon 指出，目前市場狀態仍不穩定，股價估值亦尚未探底，且企業獲利亦將受到嚴重的打擊。