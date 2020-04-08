〈進出口統計〉電子貨類需求支撐3月出口年增1成 歐美疫情嚴峻4月出口恐翻黑

在電子零組件與積體電路需求支撐下，3 月出口值 282.7 億美元，較前月增加 11.4%，創歷年同月第三高，累計今年前 3 月出口值 787 億美元，較去年同期增加 3.7%，連續 2 個季度正成長，但受疫情嚴峻影響，預估 4 月出口恐將衰退。

財政部今 (8) 日公布 3 月進出口統計，11 項主要出口貨類中僅電子零組件與積體電路出口值仍逆勢成長，但礦塑化、機械、基本金屬則受新冠肺炎疫情與油價崩跌衝擊，導致單月出口值年減幅均超過 1 成以上。

財政部統計處處長蔡美娜表示，不受疫情影響，電子零組件出口持續逆風高飛，3 月出口值高達 108 億美元為歷年單月新高，不僅年增幅 18.1% 是扣除春節後近兩年最大增幅，也是連續 11 個月正成長。

積體電路單月出口值也有 97.66 億美元、年增幅達 20.5%；資通與視聽設備單月出口值 35.49 億美元，蔡美娜說，雖有資料儲存與新興媒體需求支撐，但因先前基期過高，因此 3 月出口值僅較去年同期微幅增加 0.2%，是扣除春節後歷年單月最小增幅。

而傳產礦塑化產品則受疫情擴散、油價崩跌等因素衝擊，包括塑橡膠、金屬、化學品與礦產等幾乎一面倒衰退，其中化學品單月出口值僅 14.9 億美元、年減 2 成，金屬與塑橡膠年減幅分別為 11.7%、12.4%。

蔡美娜表示，傳產類出口持續衰退主要與新冠肺炎疫情擴散，全球需求急速緊縮有關，加上俄羅斯與 OPEC 產油國減產協議協商破局，拖累油價崩跌近 5 成，連帶影響傳產類出口表現。

統計顯示，今年前 3 月出口較去年同期增加 3.7%，主要來自於電子零組件貢獻，前 3 月出口值年增 48.7 億美元，較去年同期增加 2 成，資通與視聽產品年增 7.5 億美元、年增幅 7.9%；而機械與化學品則年減 1 成，金屬與塑橡膠也較去年同期減少 8.4%、9.8%。

展望後市，蔡美娜表示，4 月出口最大變數仍取決於疫情，目前第 2 波疫情主要在歐美地區，而觀察出口表現，3 月前 4 週的對歐美出口表現雖仍穩定，但最後一週有明顯收縮趨勢，預估 4 月出口受疫情影響恐更加明顯。

蔡美娜指出，綜合產業者看法，大立光預期 4 月客戶端需求恐將轉弱，研判 4 月出口縮減壓力大，但因去年 4 月出口值 225.6 億美元，基期不算太高，預估 4 月出口表現可能落在負 2.5% 到正 0.5%。