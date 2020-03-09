正德去年獲利年減逾1成 估散裝市況Q2反彈

散裝航商正德海運 (2641-TW) 今 (6) 日公布去年財報，稅後純益 8059 萬元，每股純益 0.53 元，年減 12.27%，不過，第四季稅後純益 2633 萬元，每股純益 0.17 元，創 5 季來高點，調整體質效益顯現；展望後市，正德看好，第二季後散裝市場反彈力度將增強，全年向上走揚可期。

正德董事會也通過每股擬配發股息 0.2 元，創 6 年來高點，包括現金股利 0.1 元和股票股利 0.1 元，以今日收盤價 6.19 元計算，殖利率約 3.2%。

正德 2 月合併營收為 6181 萬元，月減 5.94%，年增 6.89%，累計前 2 月合併營收 1.28 億元，年增 4.83%，在租約的保護下，即便市場動盪仍表現平穩。

近期受疫情、傳統淡季影響，散裝海運市場短期陷入低迷狀態，波羅的海乾貨船綜合指數 (BDI) 2 月平均僅 460 點，月跌幅 31%，但從 2 月 10 日最低點 411 點到 3 月 6 日 617 點，已回漲 50%。

正德認為，今年 1 月美中達成貿易戰階段協定，農產品貿易有望改善，加上基礎建設回升和製造業補庫存，有利大宗商品進口需求，估今年全球乾散貨運輸需求達 54.2 億噸左右，年增 2.5%，高於去年 1.4%。

整體而言，正德強調，隨著巴西鐵礦砂出貨增加、糧食貿易有望好轉、中國經濟回穩等有利因素支撐下，市場逐步恢復至合理水準，預計第二季後市場反彈力道將增強，加上市場拆船增加，散裝船運價和租金可明顯改善，估今年散裝航運市場可望復甦向上。

正德近兩年調整體質有成，慎選優質並具發展潛力的租家以提高獲利空間，去年 3 月和 10 月分別簽約斥資購買載重噸數 4.2 萬噸和 2.8 萬噸散裝貨輪，並已在 4 月和 11 月下旬加入營運行列。

正德船隊數量有 14 艘，其中，11 艘持有 1 年以上到 10 年長期租約，其餘 3 艘採 1 年內短期出租，正德強調，在長短租策略應用下，可鎖定獲利且有效避免市場波動風險。

除自有船隊外，正德已與國外同業策略性結盟，採行合資購買船舶後經營模式，8 月和 9 月各有一艘輕便極限型船交船並出租運作，可挹注獲利表現。