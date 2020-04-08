醫療產業抗景氣循環 獲利能見度佳

近來新冠病毒藥品與疫苗廠商等生技類股表現亮麗，全球最大疫苗廠商葛蘭素藥廠成為市場聚焦亮點。保德信投信分析，若新冠狀病毒成一般流感，預期藥廠從研發及生產疫苗業務受惠程度不高，預期疫情高峰有望在 5、6 月份回落，預期市場信心有望回穩。建議投資人應著眼醫療產業長期趨勢，以及個別公司在產業競爭力。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，觀察 2007-2018 年間，流感疫苗的銷售除在 2009 至 2010 年間 A 型流感 (H1N1) 及禽流感 (H5N1) 疫情爆發時期，疫苗銷售營收有較大幅度的成長外，一般營收狀況仍為穩定持平表現。以全球最大疫苗生產廠商葛蘭素藥廠為例，去年公司疫苗營收為 91.39 億美元(佔公司營收 21%)，其流感疫苗的營收約當 6.9 億美元(僅佔總營收 1.6%)，流感疫苗營收年增長率僅 1%。因此，長期而言生技營收予以中性偏多看待。(資料來源： Evaluate Pharma& GlaxoSmithKline，保德信投信整理，2020/03)

江宜虔進一步分析，新冠病毒疫情對藥品需求量的負面影響有限，患者至醫院醫療活動減少，藥品促銷活動可能因疫情取消等，短期內藥品銷售量或許對疫情嚴重地區造成影響，但中長期藥品需求仍不受影響。且部分學名藥廠原料藥的供給主要來自中國及印度，目前多家藥廠表示原料庫存仍有 3 至 4 個月，同時也分散原料藥供應來源的策略，目前供給面尚不虞短缺。(資料來源： GS & Factset，保德信投信整理，2020/03)

根據預估高盛預估 2020 年醫療產業 EPS 年成長率分別為 5%，優於整體股市平均值的 - 2%。江宜虔分析，2019 年初至今，S&P500 指數對今年 EPS 的預估值持續下修，但對於醫療產業 EPS 維持不便，顯見經濟不景氣對醫療產業的影響有限。江宜虔認為，未來經濟成長率進一步下修的機率仍在，預期受到經濟景氣循環影響較大的產業 EPS 仍有下修空間，但醫療產業具抗景氣循環的特性，預估值大幅下調的風險相對較低。(資料來源： GS & Factset，保德信投信整理，2020/03)

近來美國股市大幅修正，S&P500 自 2/19 日高點至最深跌幅為 34%，根據保德信統計 1929 年至今，股市大幅修正平均跌幅為 33%，若以歷史數據目前為逢低買進投資策略，將可以產生投資效益，儘管股市修正有多大跌幅尚無法得知，但逢低買進的策略長期而言，將會有良好效益。建議投資人可逢此波修正，分批布局醫療基金，掌握長期成長優質趨勢。(資料來源： Bloomberg，保德信投信整理，2020/03)

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