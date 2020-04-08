清潔用品包裝需求夯 岱稜3月營收改寫17個月新高

真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 今 (8) 日公布 3 月營收 2.57 億元，改寫 17 個月來新高，月增 68.57%，年增 10.09%，除了部分 2 月遞延出貨產品推升外，歐美市場防疫清潔用品包裝需求也進入出貨暢旺，推升營收上揚，目前岱稜 4 月接單更已全滿。

岱稜 2020 年首季營收為 5.8 億元，季減 9.34%，年減 1.84%。法人估，以岱稜目前市占及營運規模，第 1 季仍可維持獲利。

岱稜目前是營運淡季，主管指出，兩岸開出產能已達滿載，且訂單能見度達 4 月底，同時上游 PET 原膜等物料供應至 5 月中旬前無虞，且簽約採購價格仍在低檔位區。

目前全球前四大燙金材料，包括第一大德國 KURZ、美國 ITW、英國 API 公司及岱稜，由於 3 月起部分大廠位於馬來西亞的廠房，因防疫而停工一個月，岱稜也感受部分轉單，岱稜主管指出，全力做好客戶端的服務，盼能進一步掌握住新客戶契機。

同時，岱稜 3 月營收走揚到 17 個月新高，也是受疫情推升歐美清潔用品包裝需求出貨暢旺所致。

岱稜 2019 年營收 25.02 億元，創近 5 年新高，毛利率 27.66% 為掛牌以來同期新高，稅後純益 2.08 億元，每股純益 2.21 元，董事會決議，每股擬配 1.65 元現金股利，配息率逾 7 成，股利案將提交 5 月 27 日召開的股東會討論，

岱稜採購的新設備已陸續開出新產能，將不再受限既有機台限制，接單可更多元化，除自有品牌「UNIVACCO」產品市場策略的調整外，也考慮增加代工業務，同時生產方面也期待透過新機台高速生產優勢，再提升單位產能降低單位生產成本，讓機台效益最大化，增加其營運動能。