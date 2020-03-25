還在想炒房發大財？世界2大富豪都勸不要！

許多人會以房地產作為投資的標的，不管是個人置產，抑或是大公司例如銀行業、壽險業，似乎都將房市做為資金最好的避風港，不過世界上最頂尖的有錢人，例如前亞洲首富李嘉誠、前中國首富王健林卻不是這麼想的。

房市專家胡偉良表示，2014 以來房價上漲勢頭得到遏制，房地產開發投資也有明顯回落，但到前兩年，隨著房產略有回温，開發商又開始積極搶進，但他卻提到了兩位富豪在 2019 年的談話，認為房市已產生變化。

胡偉良第一個提到的便是李嘉誠，李嘉誠在 2019 年初表示世界經濟狀況複雜，需要小心，同時表示在香港如果是自住，分期付款沒有問題的話，該買就可以買，但如果是要買來炒作則千萬不要，因為波動大。

而萬達集團董事長王健林，在 2019 年初對於集團發展提出三大重點，其中一點就是要「剝離所有房地產業務」，從房地產開發商轉型成現代服務業企業，並提出房地產業的兩大缺陷，其一是週期性較強，在周期變化中會有很多企業倒閉；第二點則是房地產現金流不長遠，更新速度不夠快。

雖然這兩段發言都是於去年提出，但胡偉良分析，內容的相似點都是房地產已經產生變局，民眾的房產觀點也要調整，因此他也從去年開始，就在各種媒體提出這樣的看法和呼籲。