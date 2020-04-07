三星退出LCD後：QLED電視被評為全球最佳

外電報導，三星電子的 2020 年電視產品陣容因領先的技術設備和創新功能，而受到全球業界科技媒體的最高評價。

在今年的 CES 展上，三星展出了最新的 QLED 8K 和 4K 系列電視產品，通過高階設計將尖端的圖像和創新音響相結合，為用戶提供了最新觀看體驗。不久後，美國和英國的幾家領先消費類科技刊物，表彰了三星最新的 QLED 8K 和 4K 系列電視產品，讚賞該系列電視的出色畫質、高階音響和創新設計。

三星的 Q950TS/ Q900T QLED 8K 量子電視的圖像質量和設計贏得了富比士雜誌 (Forbes) 的高度讚揚，表示三星電視的高階技術為觀看者帶來了更具深度、質感和細節性的觀看體驗。

此外，Q950TS 也獲得了英國最知名的家庭影音器材網絡論壇 AVforums 的「同類中最優質」的殊榮。該論壇對 Q950TS 的新型「無邊框」設計表示讚賞，並稱該設備為「最令人印象深刻的 8K 電視，具有許多高階功能。」

三星的 Q800T QLED 8K 量子電視則獲得了美國權威科技測評媒體 HD Guru 和美國科技媒體 Tech Aeris 的五星級評價和編輯精選獎。

HD Guru 稱讚 Q800T 具備同類中最佳的圖像和聲音處理系統，並指出 Q800T 畫素升級實現更準確的色彩再現和 HDR 的性能。Tech Aeris 則讚揚了該電視的設計美感，稱無邊框的設計「使 QLED TV 看起來就像漂浮在您的面前」。

三星電子視覺顯示業務執行副總裁 Chu Jong-suk 指出：「我們的 2020 年的 QLED 8K 和 4K 電視產品組合匯集了三星業界領先的畫質、先進的設計和動感的聲音體驗。這些獎項和殊榮也持續加深了我們為消費者提供好用又創新的先進科技的承諾。」