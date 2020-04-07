疫情衝擊企業面臨生存保衛戰 KPMG獻策五大求生指引

肺炎疫情重挫全球經濟，部分企業更面臨生存保衛戰，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所建議，企業可透過資金管理、確保員工健康、審視業務布局、加快數位轉型，並留意政府紓困辦法，協助企業度過風暴衝擊。

新冠肺炎疫情爆發後企業宣布歇業、聲請破產與求售變現時有所聞，KPMG 安侯建業家族辦公室主持會計師陳振乾表示，觀察受影響而歇業、虧損的業者，儘管不全然是受疫情衝擊，但對缺乏資源的中小企業或先天體質欠佳的事業，疫情成了壓垮企業最後一根稻草。

面對疫情衍生的挑戰，陳振乾表示，企業應該在平時就針對現金流、員工健康、業務布局，並趁機趕緊進行數位轉型，而有困難的業者也可留意政府紓困方案。

首先是現金流部分，陳振乾說，企業平時就要定期審視現金流量並提撥風險準備金，針對營運資金和庫存預測以及供需作合理的管理。

第二是確保員工的健康保障以降低營運衝擊，包括建立員工健康監測和追蹤系統，並制定遠距工作及即時通訊的機制，同時評估與在家工作的員工相關的網絡技術與系統安全以及風險，也要做好災難應變的演練工作。

三、重新規劃業務佈局，陳振乾說，企業應及早尋找替代廠商，增加供應鏈彈性、分散風險，避免偏重中國或特定市場製造的地緣風險。

四、加速數位轉型，陳振乾指出，企業應就營運流程的優化、組織架構的調整、人員的重新訓練等，進而創造出新的商業模式，但要注意的是，面對「轉型」，企業主的心態及思維都要跟著調整，家族間一定要作充分有效的溝通，並且確定轉型的目的及作好評估，才能透過數位化加速流程效率與決策速度，提高數位轉型成功的機率。

對於有紓困需求的企業，可留意政府措施，陳振乾表示，目前各國政府已紛紛祭出防疫紓困措施，業者必須特別留意這些紓困措施，效降低疫情帶來的衝擊。