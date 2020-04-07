疫情助長小企業轉向網購 古根漢喊買eBay

古根漢認為，是時候買進網路購物商城 eBay (EBAY-US) 了。

古根漢分析師 Robert Drbul 週一 (6 日) 將 eBay 股票評價自「中立」調高到「買進」，目標價 36 美元。

Robert Drbul 研究報告指出，eBay 資產負債表強健且有強勁的自由現金流，其商業模式沒有庫存風險。該公司宣布了出售分類廣告業務的計畫，Drbul 估計這可產生約莫 100 億美元的收益。此前，eBay 完成了以約莫 40 億美元現金出售 StubHub 的交易。

更重要的是，現有大量小企業受到武漢肺炎疫情衝擊，因而尋求網路銷售管道，而 eBay 的定位良好，可支撐大量陷入困境的小企業轉為網路銷售業務。

Robert Drbul 表示：「我們追蹤的多數企業都在應對全球實體店面關閉的問題，且重啟營業的時間不確定，這會激起流動性、清償能力和需求回升速度、消費者行為持久性變化的問題。近幾週對 Covid-19 潛在影響加劇的分析，我們開始認為 eBay 的防禦性和相對安全性增強。」

Robert Drbul 提到，根據政府數據，大約 70% 的小企業根本沒有線上管道，而根據摩根大通的《小企業報告》，半數小企業擁有的現金只夠存活 27 天。

他提到，eBay 上週推出新計畫，旨在加速小企業上線的過程，提供小企業免費使用 3 個月的 eBay 商店，免收銷售費用，一上線就能接觸到 eBay 平台多達 1.83 億名活躍用戶。

此前 eBay 也提供遞延費用和免刊登費的方案給現有的小賣家。他認為這些措施可以擴大 eBay 的賣方基礎，進而帶來更多願意支撐小企業的買家。

Drbul 還認為，eBay 仍在尋找前執行長 Devin Wenig 的接班人，這也是催化股價上漲的機會 (Devin Wenig 於 2019 年 9 月下台)，因為 eBay 財務狀況強大、股東資本收益強勁，該公司執行長職位是相當誘人的機會，應可以招聘強勁人選來實現公司目標進而推升股價。

Drbul 指出，截至週五，eBay 今年迄今累計下跌約 19%，略優於同期下跌 23% 大盤 S&P 500 指數，eBay 週一股價上漲 6.02% 至 31.18 美元。