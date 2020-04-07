

◆盤勢分析

1. 油價因本周末 OPEC + 將討論減產捎來好消息，加上市場預期美國新冠疫情可望控制，帶動美股出現反彈大漲，終場美股四大指數漲跌幅介於 + 7.03% 至 + 10.38%，其中以費半指數最為強勢，台積電 ADR 上漲 6.16%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量增上漲，後續上漲須量增，下跌須量縮。

（2）均線：下檔支撐為 10 日線 (約 9,527 點附近)，上檔壓力為 5 年線(約 9,969) 點附近。

（3）技術指標：KD 向上開口擴大，惟 K 值即將進入超買區，短線上檔要提防賣壓。

3. 櫃買指數上漲 1.82%，收在 120.76 點。短線支撐為 115 點附近，壓力為 125 點附近。

4. 觀盤重點：國際股市雖有各國央行持續救市呈現一波反彈，但新冠疫情在歐洲及美國仍未見到高峰，加上日本疫情逐漸增溫，台股反彈至萬點附近，短線上不宜過度躁進追價，靜待反覆打底，操作上建議避開外資法人持股較高的個股，逢拉回可挑選疫情受惠股或跌深超值績優股，布局做短線操作。選股方向可留意 IC 設計、磊晶、連接器、生技、食品、高殖利率股。

5.2317 鴻海昨（6）日公布 3 月合併營收為 3,476.54 億元，月增近六成，符合市場預期，受新冠肺炎疫情影響生產，年減 7.7%。外界解讀，2317 鴻海 3 月營收大幅成長，反映中國大陸工廠復工率快速拉高，加上非蘋新機及遊戲機拉貨動能強勁，同步推升營收。

6. 新冠肺炎疫情衝擊半導體銷售，半導體產業協會（SIA）最新統計指出，今年 2 月全球半導體銷售額較 1 月減少 2.4%，尤其中國大陸受創較深，月減 7.5%。SIA 總裁兼執行長 John Neuffer 示警，目前的銷售數字尚無法反映病毒大流行對全球市場的影響。

7. 新冠肺炎疫情擴大，日本最快今天宣布東京等七個經濟重鎮進入緊急狀態。由於全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）指標廠村田、太陽誘電、TDK 都是日商，日本進入緊急狀態，不利這些日商出貨，加上村田員工染疫大停工，MLCC 供給更緊，客戶急找 2327 國巨等台廠簽長約綁料。

8. 砷化鎵三雄 3105 穩懋、8086 宏捷科及 2455 全新 3 月合併營收全數「雙升」，相較 2 月及去年均成長，其中 8086 宏捷科更連續 50 個月新高，4 月有機會續創高，3105 穩懋及 2455 全新也不看淡。

9.IC 載板廠商 3189 景碩昨日 (4/6) 公告 3 月營收 21.9 億元，較今年 2 月 18.13 億元，月成長 20.8%，年成長 33.9%。

