〈新冠肺炎疫情〉4歲童確診幼兒園停課2週 華航班機9人染疫全機居家隔離

疫情指揮中心今 (6) 日公布，國內新增 10 例 COVID-19 (新冠肺炎) 病例，其中 1 例本土為 4 歲男童，遭奧捷團的爺爺奶奶傳染，該幼兒園即起停課 2 週；此外，華航 (2610-TW) 3 月 30 日一架自美國紐約返台的班機，累計確診已達 9 人，全機人員皆列居家隔離。

指揮官陳時中表示，今天新增本土個案未滿 5 歲的男童 (案 365)，為案 343、356 六旬夫妻的同住孫子，3 月 25 日曾出現發燒症狀，該起家庭群聚截至目前共掌握 175 名接觸者，男童就讀的幼兒園共有 4 個班，已展開全面停課 2 週防疫措施，師生及廚工共 38 人列為居家隔離。

此外，案 364 在美國工作，3 月 10 日發病，3 月 30 日入境時主動向機場申報有症狀並採檢，檢驗結果為陰性，不過，在居家檢疫期間，因所搭乘班機上有其他旅客已確診，且因持續有不適症狀，經第 2 次採檢結果呈現陽性。

莊人祥進一步指出，除案 364 外，今天新增的案 370、371，與日前確診的案 325 至 329 及案 346 共計 9 人，皆搭乘 3 月 30 日華航 CI011 班次，自美國紐約返台，指揮中心 4 月 2 日起已將全機人員列為居家隔離對象，密切觀察中。

另外，口罩新制即將在 9 日上路，陳時中表示，成人 14 天可購買 9 片，小孩 14 天 10 片，也可以每 2 個月寄口罩給國外二等親內親屬一次，每次 30 片。

物資組長王美花說明寄送流程，民眾要先上經濟部貿易局所設專屬網站申請，登入系統後輸入資料，包括寄件人、收件人、身分證字號、親屬關係、手機號碼、口罩數量、金額 (每片 5 元)。資料確認無誤後，民眾就會收到核發輸出許可證的簡訊，即可前往郵局或快遞繳交運費寄送。貿易局系統明 (7) 日上線，9 日上午 9 時開始申請。