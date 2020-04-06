內政部啟動彈性上下班 北市府跟進逾5000員工分流防疫

為了防堵國內疫情擴大，內政部今 (6) 日起擴大彈性上下班時間，調整為 2 小時，以利同仁通勤避開尖峰時刻；台北市政府也宣布跟進，人事處訂出彈性上下班方案，將 5000 多名員工分流，8 日正式上線。

因應疫情變化，指揮中心指揮官陳時中提及「訂定彈性上班」，希望事業單位能將員工上下班時間錯開，減少通勤相互感染的風險，目前正草擬相關指引，預計本周拍板定案。

內政部今天率先啟動彈性上下班，從 1 小時擴大為 2 小時，同仁原本上班時間 8 點至 9 點，調整為 7 點半到 9 點半；原本下班時間 5 點至 6 點，也調整為 4 點半到 6 點半，以分散人潮，避開尖峰時刻搭乘大眾交通工具。

在異地辦公部分，內政部次長陳宗彥指出，目前已完成規劃，相關設備、電話、資訊系統等也都建置完成，8 日將試辦部分員工居家辦公、異地辦公，事先模擬，未來視疫情變化可立即啟動。

此外，行政院最快本周實施行政院會部分視訊會議，第一波預計六都代表改採遠距參與會議，另外，辦公處不在台北市中正區的行政首長也會考量納入。

至於地方政府方面，北市府上午經會議討論後，決議跟進擴大彈性上下班時間。人事處指出，原定上班時間為 8 點到 9 點，因應疫情擴大為彈性 2 小時，將 5000 多名員工分流，但因週五轉運站、捷運站人潮擁擠，因此提前到 7 點就可以上班，實施彈性 2.5 小時。

而北市府觀傳局針對居家檢疫者入住防疫旅館、檢疫所，或是居家隔離、居家檢疫者的同住親友入住北市合法旅宿提供補助，今起開放線上申請，只要依通知書規定日期住好住滿，最高可補助 7000 元。