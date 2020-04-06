〈新冠肺炎疫情〉清明連假曾前往擁擠地方 須自主健康管理14天、在家上班

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今 (6) 日宣布，國內新增 10 例 COVID-19 (武漢肺炎) 確診病例，其中 1 例本土個案為案 356、343 (奧捷團夫妻) 的 4 歲孫子；此外，清明連假民眾南來北往，如有前往任何擁擠的地方活動，請自主健康管理 14 天，儘可能在家上班。

指揮中心今天上午臨時召開記者會，由於清明連假許多民眾出外旅遊，未保持社交距離、沒戴口罩，指揮中心已針對墾丁等 11 個景點發布國家級警報，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 多家金融業者也率先下令，員工若前往這些熱門景點，皆須居家辦公。

為確保國內社區防疫安全，陳時中指出，民眾連假期間若曾前往任何人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理 14 天，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能彈性上班、居家辦公，如有相關症狀者不可上班、上學，請儘速就醫或通報 1922。

此外，3 月前往奧捷旅遊的 17 人旅行團已有 9 人確診，其中 1 名領隊死亡，專家張上淳表示，目前有 2 位仍在插管治療，3 位轉重症的患者都是體重過重，顯示肥胖是重症危險因子。而今天確診的案 365 為其中一對夫妻 (案 356、343) 的孫子，全台累計確診共達 373 例。

陳時中表示，台灣有多名確診患者出現不明原因腹瀉，經專家討論後，除了發燒、咳嗽、味嗅覺異常等症狀，並將不明原因腹瀉也納入通報條件中，請民眾就醫務必告知，同時也將請醫療機構擴大採檢。

指揮中心再次提醒民眾，應做好個人手部衛生與咳嗽禮節；與他人保持室內 1.5 公尺、室外 1 公尺的社交安全距離，若無法保持請配戴口罩；搭乘大眾運輸時，應全程配戴口罩並配合量測體溫，勸導不聽最高開罰 1.5 萬元。

