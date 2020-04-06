〈疫情重創產業〉廠商面臨斷單 中小企總籲政府調降營所稅

全球疫情蔓延，全國中小企業總會今 (6) 日表示，近來接獲許多廠商反映，已出現歐美買家直接斷單或暫緩出貨狀況，再這樣下去「真的會垮」，呼籲政府可暫時調降營所稅，讓企業更有感，也可考慮調整工商用基本契約電價。

COVID-19 疫情擴散，各國陸續進入鎖國狀態，歐美疫情更加慘重。中小企總理事長李育家指出，台灣是以出口導向的國家，先前疫情震央在中國，中小企業憂心「斷鏈」，現在轉移到歐美，恐怕將直接「斷單」，波及範圍更廣。

李育家表示，已有許多中小型業者反映，準備好了貨卻無法出貨，等於收不到貨款，若疫情持續惡化，營運將陷入困難，恐怕真的會垮。

李育家認為，儘管政府已提出兆元紓困方案，協助中小企業度過難關，但全球經濟失去動能，未來恐有更多產業受波及，財政部日前提出企業緩繳或分期繳納各項稅捐措施，但在非常時期，不如直接將營利事業所得稅從 20% 調降到 17%，對企業來說更有實質意義。

李育家指出，政府可待疫情過後、經濟復甦之時，再將營所稅調回來也不遲；此外，政府也可考慮調整工商用基本契約電價，以減低企業負擔。

經濟部日前已決議擴大水電折扣補助，自 3 月起營收連續 2 個月減少 50% 的工商業界，都將給予水費與電費打 7 折優惠。中油今天也宣布，將辦理燃料油工業客戶油料補貼作業，購油可享 30% 折扣，並追溯自 4 月 1 日起，實施至 12 月底止。以 4 月份 0.5% 低硫燃料油為例，每公秉可享補貼 5435 元。