雲端會議、遠距教學商機發酵 圓展3月營收創1年半新高

圓展 (3669-TW) 今 (6) 日公告 3 月營收，合併營收達 2.04 億元，月增 45.86 %、年增 24.43%，創下近 19 個月新高，受惠在家工作、線上學習商機，視訊會議、教育等兩大產品線皆明顯成長，第 1 季合併營收則達 4.74 億元，季減 12.98%、年增 2.09%。

圓展表示，受近期新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，企業機構等陸續採取居家辦公，帶動旗下視訊會議產品 3 月需求增加，不僅國內企業、機關團體需求大增，包含歐、美、亞子公司也有急單追加。

教育產品方面，圓展指出，大型活動線上直播和學生停課在家線上學習，也推升專業影音解決方案，包含自動追蹤攝影機、PTZ 視訊攝影機 3 月需求也增加，而以產品營收比重來看，3 月視訊會議、教育產品占比各約 48%、其他則占 4%。

展望 4 月，圓展表示，客戶持續追單，其中又以視訊會議產品需求動能最強，將持續配合客戶需求出貨，法人則預期，圓展 4 月營收將可望維持或較 3 月成長。

圓展母公司圓剛 (2417-TW) 今日也公告 3 月合併營收達 2.86 億元，月增 48.57%、年增 22.64%，同創下近 19 個月新高，累計第 1 季合併營收 6.63 億元，季減 15.08%、年增 0.36%。