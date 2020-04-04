〈潛力股〉肺炎疫情帶動需求 威剛Q1獲利可望雙增、Q2營運續揚

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 去年成功轉盈，受惠下游客戶備貨動能強，且記憶體價格走揚，今年首季營收可望逐月走高，獲利表現也將優於上季與去年同期；而肺炎疫情帶動雲端運算及資料中心需求大增，在原料庫存水位無虞下，第 2 季營運可望持續增溫。此外，威剛日前也祭出庫藏股護盤，將買回 6000 張股票，有助推升股價攀揚。

去年第 4 季以來，資料中心需求持續回籠，加上肺炎疫情促使宅經濟效應升溫，5G 應用及雲端運算規模擴大，帶動記憶體需求持續走強。威剛受惠下游客戶備貨需求強勁，營運不受肺炎疫情影響，今年前 2 月累計營收年增 4.56%。

威剛表示，農曆春節後客戶拉貨力道未減，3 月接單持續增溫，第 1 季接單動能強勁，且先前庫存儲備時機得宜，在 DRAM 及 NAND Flash 價格同步走揚下，第 1 季獲利能力也將優於去年第 4 季及去年同期。

另一方面，近來肺炎疫情擴大，全球許多大型運動賽事暫停，影響威剛轉投資台灣運彩公司營運，不過，威剛表示，雖然無法全面開盤，但已擬定應對方案，且體育署已同意台灣運彩提出的緊急應變計劃，今年營運仍可望小幅獲利。

展望第 2 季，威剛指出，第 2 季記憶體價格平穩，加上肺炎疫情帶動全球電商及電競業務大幅增溫，企業啟動異地備援機制，雲端運算及資料中心需求強勁成長，首度出現大規模員工在家上班及學校遠距教學，筆電、平板陸續傳出缺貨，OEM 廠近期接單直逼旺季水準，在公司 NAND Flash 及 DRAM 庫存水位無虞下，營運表現也可望穩步向上。

此外，威剛董事會也於 3 月 19 日決議實施庫藏股，在 3 月 20 日至 5 月 18 日間，自集中市場買回 6000 張股票，轉讓股份予員工，預定買回價格區間為 27.5-101.3 元，股價若低於區間價格下限，將繼續買回。