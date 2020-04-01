經部編列1.65億元補助餐飲業導入外送 估1.1萬家受惠

經濟部今 (1) 日公告餐飲、零售補助作業要點計畫，將分別編列 1.65 億元、1 億元經費，合計 2.65 億元，預計可協助 1.1 萬家餐飲業者導入外送服務、1000 家零售業者在購物平台上架及電商網站建置，商業司副司長陳秘順表示，將以首次導入外送、上架電商服務業者為補助對象，協助產業數位轉型。

餐飲業方面，陳秘順表示，餐飲業上架外送服務方案補助作業要點編列 1.65 億元經費，預計補助 1.1 萬家首次導入外送服務的餐飲業者，每家補助上限為 1.5 萬元，協助業者擴大銷售、增加營收、進行數位轉型。

零售業方面，經濟部則推出零售業上架電商服務方案補助作業要點，編列 1 億元經費，預計補助 1000 家零售業者，每家最高補助上限 10 萬元，包含購物平台上架及電商網站建置服務。

陳秘順進一步指出，今公告作業要點後，將蒐集餐飲外送、電商平台業者方案並經過審核後，預計最快 5 日公告業者提供的方案，10 日開放業者申請，也預期餐飲、零售業者與外送、電商平台完成簽約後，將由平台業者先行代墊業者補助款，再由平台業者向經濟部申請補助。

陳秘順表示，由平台業者先行補助業者，可望減省餐飲、零售業者申請補助款的行政手續與成本，也預計 4 月起在北、中、南、東辦理相關說明會。

餐飲業申請網址：http://servicesupport.tw/delivery

零售業申請網址：http://servicesupport.tw/retail