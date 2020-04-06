對疫情擔憂趨緩 美股道瓊期貨上漲逾600點

在美股上週的下挫之後，亞洲週一 (6 日) 上午美股 3 大期指均強勁上漲，投資人似乎在擺脫沙烏地阿拉伯與俄羅斯之間日益緊張的局勢，對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的擔憂也稍有減緩。

截至台北時間 9:09，美股道瓊期貨電子盤上漲 605 點，漲幅近 2.9%，標普 500 及那斯達克 100 期貨分別上漲 73 點及 267 點。

美股期貨表現

美股上週為近 4 週以來第 3 週下跌，道瓊與標普跌幅均在 2% 以上，那斯達克也下跌 1.7%，整體股市處在熊市。疫情仍是主導市場的關鍵因素，在擔憂及各種禁足令加大之下，全球經濟陷入停滯，企業獲利普遍遭到質疑。

以個股來看，蘋果 (AAPL-US) 已經跌至 200 日均線下方，微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Nvidia (NVDA-US)、AMD(AMD-US) 等明星股均失守 50 日均線。

上個月呼籲美國應關閉 30 天的 Pershing Square Capital Management 創辦人 Bill Ackman，看來已逐漸轉為樂觀，在一系列推文中，他表示，紐約的病例似已達到頂峰，一些治療方式似乎也有所幫助。

紐約州長 Andrew Cuomo 週日表示，在紐約因 COVID-19 相關的住院治療人數略有下降，而出院人數則有所增加。義大利週日公布的死亡人數增數，為兩週以來最小。

由於主要產油國之間的關鍵會議，原油價格大跌逾 7%，但並未影響美股期貨的漲勢。原定 OPEC 與俄羅斯週一將召開的會議，傳出將延至週四舉行。之前由於兩國發動油價戰，造成今年以來油價重挫，今年迄今，西德州原油 (WTI) 跌幅已逾 50%。