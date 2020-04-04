CDC改防疫指引建議民眾戴口罩 川普：我不打算戴

美國疾病管制預防中心 (CDC) 更改關於戴口罩的建議指南，美國總統川普週五 (3 日) 宣布，CDC 建議民眾外出時宜戴上布口罩，以降低感染新型冠狀病毒的風險。但川普同時表示，這不是強制性措施，他自己就不打算這麼做。

川普在宣布 CDC 關於戴口罩的建議時強調，這不是強制措施，「我覺得自己狀況良好，我只是不想戴... 我認為接待各國元總統、總理、國王或女王時...，我覺得我不會戴口罩」。

CDC 在網站上解釋，最新研究顯示，一些武漢肺炎 (COVID-19) 感染者即使尚未出現症狀，也可能傳播病毒，因此發布這項指引。

CDC 說：「因為有這項新證據，CDC 建議若在公共場所 (例如藥房和生鮮雜貨店) 無法保持適當的社交距離，建議使用布口罩或遮臉的布料，尤其是在大量社區傳播的地區。」

CDC 表示，布口罩的成本低，適合在家自製，但戴上布口罩不能取代保持社交距離，民眾在公共場所仍須與他人保持至少 6 呎 1.8 公尺) 距離。然而這項指南並未建議民眾戴上外科口罩或 N95 口罩，因為這些重要物資必須保留給第一線醫護人員使用。華爾街日報週四已報導 CDC 研擬中的建議草案內容。

白宮一直敦促無症狀的民眾不要買口罩，副總統彭斯 2 月 29 日時曾說，「一般人不需要專門買口罩來戴」，希望能紓解口罩荒並確保醫護人員有口罩可用。

不過隨著全美疫情日益嚴峻，洛杉磯市長 Eric Garcetti 週三率全美之先，要求全市 400 萬居民在公共場所必須戴上口罩，紐約市長白思豪 (Bill de Blasio) 也在兩天後頒布類似命令。

川普、彭斯身邊人強制接受篩檢

白宮週五表示，和川普和副總統彭斯 (Mike Pence) 兩人有近距離接觸者，即日起都將強制接受武漢肺炎篩檢，避免感染。

根據約翰霍普金斯大學，全球武漢肺炎確診人數超過 109 萬人，其中美國累計 27 萬 3880 人確診、7077 人死亡，紐約仍是疫情震央，至少 10 萬人確診，一夜之間增 10%，已有超過 2900 人死亡，單日 562 死是迄今疫情爆發以來新高。