新興市場再掀違約潮? 穆迪連降3國信評

信評機構穆迪 (Moody’s Investors Service) 週五 (3 日) 一口氣調降阿根廷、厄瓜多和尚比亞的主權信評，警告這三個新興市場的違約風險正在升高，投資人正在關注這三國會不會成為黎巴嫩之後，同樣陷入債務違約。

三個國家的信評原本就處於垃圾級，穆迪週五把阿根廷信評從 Caa2 降到 Ca，展望從「審查中」調降為「負向」；厄瓜多從 Caa1 降到 Caa3，附帶「負向」展望；尚比亞信評從 Caa2 調降至 Ca，展望也從穩定調降為「負向」。

穆迪表示，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情嚴峻、全球確診數突破 100 萬人，已經導致貿易停擺、大宗商品價格低落、經濟成長惡化，並讓新興市場的風險溢酬飆升。

穆迪警告，阿根廷、厄瓜多、尚比亞的債券近來暴跌，因為投資人擔心，這三國會是繼黎巴嫩之後下一批違約的國家。黎巴嫩 3 月 9 日表示，無力償還即將到期的一筆 12 億美元債券，是疫情爆發以來第一個宣告違約的新興市場。

阿根廷 (黑)、厄瓜多 (紅)、尚比亞 (藍) 債券價格走勢，單位為美分。(來源: Bloomberg)

在穆迪發布有關阿根廷信評調整的聲明中，該公司的主權風險集團資深信用主管 Gabriel Torres 說：「疫情加劇導致進入市場籌資的管道匱乏、流動性壓力升高，將引發債務重組，讓民間投資人蒙受可觀的損失。」

阿根廷正就 690 億美元外債談判，但疫情爆發導致阿根廷原本的金融問題惡化，穆迪認為最終敲定協議可能包括延長償債時間、降低利息和減少本金，投資人損失估計在 35-65%。

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