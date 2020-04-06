〈分析〉聯準會祭無上限QE 將推動黃金價格攀升

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，導致股市於近日來動盪劇烈，並造成黃金價格的波動性上升。雖然就短期而言，黃金價格的走勢仍具不確定性，但就中長期而言，由於全球經濟衰退風險上升，促使投資人將資金湧入避險資產，再加上聯準會所宣佈的無上限量化寬鬆政策，預期黃金價格將呈現上漲的趨勢。

在 3 月份時，由於全球資產價格波動劇烈，導致黃金價格大幅下跌。自 3 月初開始，肺炎疫情於美國快速蔓延，導致美股及公司債面臨了沉重的賣壓。為了彌補其他資產的損失部位及追繳保證金，投資人紛紛出售黃金部位，並提高現金的持有比重。

因此，在 3 月份時，黃金價格於 6 個交易日內重挫了 13%。隨後在 3 月 22 日至 3 月 25 日之間，黃金期貨價格又於 3 個交易日內，反彈至原來的水位，顯示在金融市場動盪劇烈時，黃金仍是受到投資人所青睞的避險性資產。

黃金期貨價格走勢 (圖：Seeking Alpha)

但是，由於近日來亞洲金融市場表現不振，再加上俄羅斯央行於週二 (31 日) 宣佈，將自 4 月 1 日開始停止購買黃金，導致金條價格於週二 (31 日) 下跌 3%。

根據世界黃金協會 (World Gold Council) 數據顯示，俄羅斯於 2019 年購買了 158 噸的黃金，並於 2020 年 1 月時，再額外購買了 8 噸的黃金。

受到近日來油價重挫的影響，導致俄羅斯的經濟面臨危機，另外，俄羅斯盧布的匯價，亦於過去幾週以來持續下滑。

俄羅斯盧布兌美元匯價走勢 (圖：Seeking Alpha)

儘管來自俄羅斯央行的需求下降，但由於疫情於世界各國蔓延，且全球經濟衰退的風險逐漸上升，預期投資人對於黃金避險的需求將會持續增加。

除此之外，為了減輕疫情對於經濟所造成的損害，美國聯準會亦竭盡所能的向市場注入流動性。聯準會於日前宣佈，為了維持信用市場的穩定性，將會在必要時出手購買公債及不動產抵押債券。預期聯準會大力購債及擴大資產負債表的政策，將有望推動黃金價格持續走升。

Sprott Asset Management 的分析師 Jason Mayer 於日前表示，聯準會積極的刺激政策對於黃金價格而言是個好消息，根據歷史數據，聯準會資產負債表與金條價格的走勢，呈現 80% 的高度相關性。

聯準會資產負債表與黃金價格相關性 (圖：Seeking Alpha)

Mayer 亦表示，在金融海嘯時期，利息調降及聯準會的擴大流動性政策，皆促使黃金價格攀升。在 2008 年 11 月至 2011 年下半年之間，黃金價格飆升了將近兩倍。

總結上述論點，雖然由於肺炎疫情的發展仍具高度不確定性，導致黃金價格於短期內將持續震盪，但就中長期而言，受惠於聯準會的量化寬鬆政策，預期黃金價格將呈現上漲的趨勢。

(本文不開放合作媒體轉載)