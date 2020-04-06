【馮冠華專欄】估計港股今天成交偏低 不排除先探底後回升

4 月 6 日推介 - 必瘦站 （1830）

推介原因及策略：公司上週五收盤後發公告，指集團預期全年（3 月年結）之銷售合約將較去年同期增加不少於 5%。雖然這數字相比頭十個月時的 10.6% 有所回落，但在社運及疫情導致停業的雙重影響下仍能交出增長，屬非常不錯。同屬醫學美容板塊公司醫思醫療（2138）上週公佈類似的銷售增長消息後，股價連升多天，而從高位回落近六成的必瘦站，歷史本益比只有 5 倍，筆者認為是過份超賣，可於現價進埸，中短綫先看 $2。

1）上週五港股市況總結：恆指上週五窄幅回落。指數以 23073 點開出，下跌 207 點，之後整天窄幅上落，最差時曽下跌 250 點，低見 23030 點，但最終又以全日高位 23236 點收盤，下跌 44 點。成交金額按日再下跌約 11% 至不足 800 億。港股通南向繼續關閉。滬深股通北向轉為淨流出，金額約人民幣 20 億。藍籌 24 升 23 跌 3 持平。

板塊方面，中資電訊、本地公用、黃金相關及燃氣股表現較好。做空比率則上升至 14.7%。牛熊證街貨最新比例為 29:71，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 35:65。重貨區方面，熊證仍在 23800-23849，牛證也不變在 22700-22749。恆指夜期報 23076 點，下跌 120 點，低水 160 點。港股 ADR 下跌 160 點，相當於恆指 23075 點。

簡評：相對近日的大起大落，港股上週五的交投十分平靜，全日的上下波幅只約 206 點；成交金額，在港股通南向繼續關閉之下，更跌破八百億，而恆指則再一次險守 23000 點及 10 天線。做空比率再上升，藍籌升跌則相若，後巿走勢依然不明朗。A 股方面，週四的強勢未能延續，兩市成交亦維持低企，明顯是處於待變之勢。

至於焦點股滙豐（5），上週五錄七連跌；相反地，看到繼續有資金流進其他的高息及防守股。筆者上週已指出，這輪換操作應會持續多天，其實理由很簡單，因為滙豐差不多是大量基金及強制性公積金的核心持股，滙豐的停止派息或抵觸了投資條款，基金經理在別無選擇下需要換碼，而這絕對不是一兩天可完成的操作。另外，近日南下資金是滙豐的主要市場買家（平保？國家隊？），港股通南向關閉也令股價失去部份支持。由於走勢及前景因素，筆者認為現價的滙豐仍是有再下行的風險，跌下來的刀不要亂接。

至於受惠於滙豐弱勢的高息及防守股，筆者認為某些公司也是五十步笑百步，時勢成英雄罷了。舉例說，和滙豐一樣，恆生（11）和中銀香港（2388）也要面對香港經濟衰退，呆壞幀風險增加的風險；香港的公用事業，如電力及交通等，未來盈利及派息能否如舊是個問號，那麼中電（2）、港燈 SS (2638)、電能實業（6）及港鐵（66）等傳統防守股是否應該高追？煤氣（3）和領展（823）近日股價不濟，諷刺地可能比上述列出的公司較有上升空間。中資銀行和電訊股是餘下的較明顯高息選擇，中國移動（941）不俗，但現價來看，筆者認為較低殖利率而股價淨值比嚴重偏低的聯通（762）及中國電信（728）更可取。中資銀行則選擇中國銀行（3988）吧。若只能挑一，從最近股價的表現，筆者建議留意電訊盈科（8），7.3% 的殖利率還不錯。

消息面上，人民銀行下調存款準備金不算意外，由於政策是針對小型銀行對中小微企的支持，上市的中資銀行甚至內房板塊等傳統受惠股，估計實質幫助不大，股價亦未必有太大反應。

石油格價戰在上週五時看似有突破，油價亦再呈報復式反彈；奈何週未卻傳出 OPEC + 會議需要延期，以及美加考慮對石油進口徵收關稅 （詳見點 5），簡單説又是一團糟，問題距離解決仍遠。香港金管局釋放超過 2,000 億港元的借貸空間，筆者深信市場不會對此有有厚望。至於疫情，歐美情況不但不見好轉，似乎更可以用失控來形容，口罩、呼吸機及其他醫療設備不足的新聞不絕，整體仍未可樂觀。

美股週五又下挫，A 股今天則是假期休，南北向交易均關閉，估計港股今天成交有機會進一步走低。恆指已連續七天呈日升日跌格局，若能在今天上升，則延續這走勢，下跌則會是連續五個星期一下行。從恆指夜期、ADR 及消息面看，筆者覺得還是後者居多；由於估計成交不大，也要小心衍生工具的操作，不能排除先屠牛（即下試 22700-22749），後回穩的機會。盤中最要關注的，又是道指期貨的走勢了。

2）財新上週五早上公布，3 月財新中國中國服務業採購經理指數錄得 43，雖較 2 月回升 16.5 個百分點，但仍處於收縮區間，為 2005 年 11 月調查開展以來的次低值，顯示服務業產出繼續下滑，下行速度放緩。（明報）

3）人民銀行在週五收盤後公佈，為支持實體經濟發展，促進加大對中小微企業的支持力度，降低社會融資實際成本，中行決定對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率 1 個百分點，於 4 月 15 日和 5 月 15 日分兩次實施到位，每次下調 0.5 個百分點，共釋放長期資金約 4000 億元。人行又決定，下周二（7 日）起，將金融機構在央行超額存款準備金利率，從 0.72% 下調至 0.35%。

4）香港金管局週五收盤後宣布，鑒於疫情嚴峻，金管局與按證保險公司提出 5 項措施，進一步紓緩中小企現金流壓力。其中包括下調銀行現有監管儲備水平一半，釋放超過 2,000 億港元的借貸空間。（經濟日報）

5）《彭博》週五引述 5 位知情人士透露，俄羅斯石油生產商準備好調整產能。與此同時，包括沙特阿拉伯在內的石油輸出國組織（OPEC）成員連同俄羅斯等，總計 23 個國家組成的「OPEC+」聯盟，將於今天（4 月 6 日）舉行綫上會議，就穩定油價走勢進行談判。沙地阿拉伯亦呼籲包括「OPEC+」成員以外的所有石油生產國參加會議，以穩定原油市場。但情況在週末又起變化，據報會議因沙特與俄羅斯的關係再惡化而推遲。

外電路透社引述兩名未具名 OPEC 消息人士表示，OPEC + 會議可能會推遲到週三（8 日）或週四（9 日）舉行，以便有更多的談判時間。另外，有媒體報道，美國和加拿大官員正討論利用石油關稅手段結束「價格戰」。若沙特和俄羅斯不能快速達成減產協議，將對沙特和俄羅斯的石油進口徵收關稅。週日晚又有報道指俄羅斯態度有軟化跡象。（經濟日報 + 明報 + 東方日報）

6）美股上週五市況總結：美國 3 月非農業職位減少 70.1 萬個，遜市場預期的 10 萬，直迫金融海嘯後水平，三大指數再下挫，當中道指下跌 361 點或 1.69%，標普及納指則分別下跌 1.51% 及 1.53%。十年期債息回落至 0.599%。美滙指數上升至 100.68，紐約五月期油則急升 14.5% 至 29 美元，恐慌指數 VIX 則下跌 8.07% 至 46.8，黃金 1649 美元。

7）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：碧桂園 (02007) 公布，3 月合同銷售額約 470.4 億元人民幣，按年增加 4.23%。期內，合同銷售建築面積約 571 萬平方米，增加 18.04%。

雅居樂集團（03383）公布，3 月的預售金額為 76.5 億元（人民幣，下同），按年下跌 35%。今年首 3 個月，預售金額為 156.5 億元，按年下跌 37.6%。

必瘦站（1830）發公告，指集團雖然在 2020 年 1 至 3 月，曾關閉於中國內地及澳門的所有服務中心三至八星期，但集團預期全年（3 月年結）之銷售合約將較去年同期增加不少於 5%。（集團曾公告截至 2020 年 1 月 31 日止 10 個月之銷售合同按年增長約 10.6%）

信利國際（00732）公布，3 月綜合營業淨額約 19.23 億元，按年增加 5.02%。今年首 3 個月，累計綜合營業淨額約 46.89 億元，按年增加約 2.38%。

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