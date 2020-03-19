對抗疫情衝擊 印尼央行再降息1碼

據《彭博》報導，印尼央行於週四 (19 日) 宣佈調降 7 天期逆回購利率 1 碼，至 4.5%，符合經濟學家的預期，且為央行連續 2 個月的利率調降。

印尼基準利率 (圖：Trading Economics)

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，印尼的經濟亦受到衝擊，印尼央行總裁 Perry Warjiyo 預估，今年印尼的 GDP 增長率將僅達 4.2% 至 4.6%，低於先前所預估的 5% 至 5.4%。

但是，印尼央行認為，在疫情獲得控制之後，印尼的經濟將會呈現「V 型復甦」的態勢，並預估 2021 年的 GDP 增長率將有望回升至 5.2% 至 5.6%。

隨著央行宣佈利率調降，印尼 10 年期公債殖利率應聲上漲 10 個基點，印尼盾匯價則是大幅跌落，並創下自 1998 年以來的低點。在過去 1 個月以來，印尼盾兌美元匯率已下跌了 13.7%，為新興市場國家中表現最差的貨幣。

印尼 GDP 增長率、印尼盾匯價走勢 (圖：Bloomberg)

近日來武漢肺炎於印尼日益嚴重，確診病例及死亡病例皆呈現上升趨勢，受到疫情擴大的影響，印尼的旅遊業及貿易已受到重創，若之後政府必須採取封城等防疫措施，則將會導致消費需求衰退，並對印尼的經濟造成進一步的衝擊。

世界各國央行積極採取貨幣寬鬆政策，以對抗疫情所造成的損害，澳洲央行於週四 (19 日) 宣佈降息 25 個基點，菲律賓央行亦宣佈降息 50 個基點，而印尼央行則是連續兩個月調降基準利率，至 4.5%，並計劃實施大規模的財政刺激政策。

但是，野村控股經濟學家 Euben Paracuelles 卻對於央行的降息措施表示疑慮，他指出，央行的降息政策，將會進一步惡化印尼盾的貶值壓力，而貨幣的貶值將會衝擊市場信心、並造成投資支出縮減，並對於經濟造成負面的影響。

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