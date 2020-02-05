印尼經濟成長創4年來最差 預期央行降息可能性高

印尼於週三 (5 日) 公佈去年第四季 GDP 年增率，報 4.97%，創下自 2016 年以來最緩慢之增長速度，且低於市場預估值 5%，分析師對此認為，為了提振經濟及刺激消費，印尼央行將可能於今年第一季調降利率。

印尼 GDP 增長率 (圖：Bloomberg)

而從全年數據來看，印尼 2019 年全年 GDP 年增率則報 5.02%，亦是略遜於市場預估值 5.04%。

美銀美林駐新加坡經濟學家 Mohamed Faiz Nagutha 表示，印尼的國內需求仍舊疲弱，短期內也沒有刺激景氣的因素，因此，Naguth 認為印尼政府有必要採取貨幣及財政政策，以支持經濟成長。

Nagutha 預估央行將可能於今年調降利率 50 個基點，印尼央行自去年 7 月起，四度調降基準利率，而在上個月的利率決議中，則是維持利率水準不變。



印尼央行總裁 Perry Warjiyo 表示，為了刺激景氣所採取的寬鬆政策，不應該僅侷限在利率的調降，而是需要財政政策一併配合。

印尼的政府支出於第四季僅增長了 0.48%，增長幅度創下自 2017 年以來最低，並較第三季的 0.98% 下降，

雖然印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 將 GDP 增長目標設定為 7%，但自 2014 年佐科威上任以來，印尼的 GDP 增長率僅維持在 5% 左右。

Oxford Economics 的經濟學家 Sung Eun Jung 表示，儘管印尼第四季的家庭支出呈現穩定增長趨勢，但政府消費卻呈停滯狀態，因此拖累了整體國內需求。另外，隨著武漢疫情的擴大，預期印尼的出口及觀光業，將會進一步受到衝擊。

Jung 表示，受到疫情影響，中國暫停貿易及生產活動，預期將會對印尼經濟造成衝擊，預估印尼於今年第一季的 GDP 增長率將會放緩至 4.8%。為了刺激需求，預期印尼央行將會於第一季調降利率 25 個基點。

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