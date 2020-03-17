印尼遇股、匯、債三殺 印尼盾貶至2018年來新低

在資金大舉流出之下，印尼盾繼續走弱，週二 (17 日) 貶至 2018 年新興市場潰逃以來的新低點，與此同時，股市與債市同樣遭受打擊。

印尼盾兌美元週二 (17 日) 下挫 0.8%，至 15057 兌 1 美元，這是自 2018 年 11 月以來的新低。同時間，印尼 10 年期公債的殖利率攀高 16 個基點，而股市大跌 5%。

(圖表取自彭博)

外資大舉流出，對印尼決策者帶來巨大考驗。他們原已調降準備金率，干預市場，並收緊股市交易規則，藉以阻止資金外逃，但目前看來成效不佳，今年已有超過 40 億美元公債遭到拋售。

新加坡 INTL FCStone 外匯交易員 Mingze Wu 表示，現在很難指望印尼盾止貶回升，要是印尼因應疫情開始關停企業，貨幣下挫的趨勢恐怕還會更為強勁。

隨著 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 在全球蔓延，東南亞國家已感受到壓力，菲律賓索性關閉了金融市場，暫停股匯交易，馬來西亞則關閉邊境到本月底。

與此相較，印尼對是否採取行動仍然猶豫。經濟學家預計，印尼將在 3 月 19 日央行會議會降息 25 個基點，但如此一來，將帶給印尼盾更大的貶值壓力。印尼盾已是本月以來表現最差的亞洲貨幣，貶幅接近達到 5%。

印尼央行週一表示，它購買了 4 兆印尼盾 (約 2.657 億美元) 的政府債券來穩定市場，這是原本目標值的兩倍。

印尼本地的確診病例正在增加，交通部長 Budi Karya Sumadi 檢測結果為陽性。

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