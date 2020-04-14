叢林花磚、Tiffany藍、通透玻璃！清新、輕盈的生活美學

30 坪居家空間，設計師以混搭風為基底，採用木地板舖陳全室，並以亮麗色彩做妝點、修飾空間銳角，讓生活動線變得更流暢，替屋主一家打造出清新、輕盈的空間視野，快跟著小編一起來看看吧！

Home Data

設計公司：合觀室內裝修工程股份有限公司

設計師：黃俊豪 Howard、陳耿興 Keller

設計風格：混搭風

房屋狀況：新成屋 (5 年以下)

座落地點：台中市南屯區

空間坪數：30 / 坪

居住成員：大人：2 人

空間格局：兩房

主要建材：六角磚／蜂巢磚、木地板、鐵件、烤漆、人造石、玻璃、美耐板

房屋類型：單層



30 坪居家空間，設計師以混搭風為基底，採用木地板舖陳全室，並以亮麗色彩做妝點、修飾空間銳角，讓生活動線變得更流暢，替屋主一家打造出清新、輕盈的空間視野！



公領域在留白空間之中，於電視牆面後方使用間接照明，照亮輕盈質感，並在細節處妝點流線形的 Tiffany 藍元素， 搭佐圓弧導角設計，柔化空間線條，成功包覆空間架構的銳利感，讓整個視覺更具年輕設計感，同時在鋼琴旁規劃具半穿透感的直紋玻璃，作為視覺的有效緩衝，且兼顧採光均勻的效果，廚房部分採開放式增大空間感，並選用叢林感的地磚拼貼，讓人感到活潑，吧檯則兼具輕食與區域機能的界定作用；臥房區域，以百葉窗篩落日光，將光束柔化成更舒適宜人，並舒心色調醞釀舒眠氛圍，延伸步入更衣間，則打造兩排衣櫃，其中一面做大面積鏡面處理，無形中放大了狹長型走道空間，也兼顧了穿衣鏡的實用功能！



小編的最愛

更衣間角落的 L 型桌面，大幅提昇了空間運用，讓每個角落都不浪費！





Designer Data

合觀室內裝修工程股份有限公司

主持設計師：黃俊豪 Howard、陳耿興 Keller

Email：hkdesign.tw@gmail.com

電話：+886-04-23220688

地址：台中市西屯區大容東街 152 號

圖片提供 HK Design 合觀室內裝修工程股份有限公司

【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】