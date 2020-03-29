〈觀察〉放款利率無差別迫降 對上市公股銀股東們公平嗎？

中央銀行日前宣布降息 1 碼 (0.25 個百分點) 後，行政院要求公股銀必須加碼再降 1 碼，等於一口氣針對信貸放款降息 2 碼，房貸戶樂享減息優惠，但銀行利息收入縮水不僅衝擊獲利表現，恐怕也影響銀行股東權益。

肺炎疫情全球肆虐，觀光旅遊、餐飲與運輸業產業首當其衝淪為重災區，部分企業更因此被迫實施無薪假，甚至裁員，為降低疫情對經濟與產業的衝擊，政府編列 1000 億元預算紓困，降低疫情對經濟的衝擊。

除編預算補貼外，政府更要求公股銀帶頭給予受影響的企業與個人貸款優惠與紓困，企業部分包括優惠融資、貸款展延；消費金融部分，則針對房貸戶加碼降息，4 月起只要房貸餘額低於 1000 萬者皆可享有為期 6 個月利率減息 2 碼的優惠。

政府透過降息減輕民眾負擔固然立意良好，但在這企業不好過、銀行飽受低利差所苦的非常時期，這種不論是否受疫情衝擊，一律無差別的「利率迫降」，強迫壓縮銀行利息收入的政策指示真的合理？

公股銀行一直以來都是響應政策的先發部隊，包括買股護盤、帶頭採購內需消費，更是政策性貸款的固定班底。以這次紓困方案來說，公股銀行除了針對企業提供政策性貸款、防疫專案融資，以及既有貸款寬限措施外；消金部分則是無差別一律加碼調降貸款利率，等於將金融業的紓困任務一手包辦，而且毫無說不的權利。

但根據現有法規，公股銀放款還是得依規定提列備抵呆帳，對於營運有困難、前景欠佳，甚至是民營銀行不願承做的客戶恐怕也得照單全收，在行政院一聲令下，公股銀不僅要被迫吞下利息收入縮水，還要承擔景氣變數可能衍生的呆帳風險，被迫提列更多備抵呆帳，在利息減少、放款成本增加的情況下，勢將壓縮獲利表現。

公股銀行具備官股色彩，在疫情嚴峻的當下自然得帶頭共體時艱，但問題是，目前 8 家公股銀行中，除了台灣銀行、土地銀行是政府 100% 持有的國營銀行外，其他 6 家銀行全都是已掛牌的上市公司，股東除了政府還包括外資與散戶股東，而在政府一聲令下，公股銀被迫承擔利息損失與放款風險，屆時若影響獲利對其他散戶股東真的公平嗎？