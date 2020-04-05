〈觀察〉筆電、伺服器急單強 供應鏈憂喜參半

肺炎疫情蔓延全球，「宅經濟」相關應用蓬勃發展，推升近期筆電、資料中心、電信設備等硬體需求大增，帶動連接器等零組件急單湧現，不供業者認為，目前除實際需求，恐怕也有部分的「預期心理」，因為擔憂疫情而提前拉貨補庫存，也就是俗稱的重複下單，後續能否實際反應在營收，仍需要觀察。

全球各地加強防疫，部分國家更實施行動管制令，禁止民眾隨意出門，企業改採在家工作、線上會議，學校遠距教學等因應措施，也帶動筆電需求激增，供應吃緊，連國內筆電品牌華碩、宏碁也傳出調漲價格，也反應出供應吃緊的狀況。

不只辦公、上課在家，連購物、娛樂也由出門轉為線上，線上購物、影音串流平台等大幅成長，推升電商設備及資料中心對連接器及線束的需求暢旺。

以幾家業者來看，信邦表示，的確感受到電商設備客戶對於倉儲、搬運及物流等設備自動化建置的需求增加；凡甲也表示，陸續看到來自筆電連接器的急單出現，目前訂單已經超越往年同期。

不過，也有供應鏈業者認為，雖然目前需求強，除原本的訂單以及急單的需求外，可能還有客戶擔憂缺料，提前拉貨補庫存的情況。

業者解釋，第一季時中國疫情爆發，出現缺工、缺料、運輸不順的問題，導致筆電生產不順，雖然近期逐漸恢復至正常水準，但歐美地區疫情未見止緩，除了品牌客戶會擔憂物流運輸受到影響，而提前拉貨，後續還得觀察能否轉換成實際營收。