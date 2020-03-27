〈微星法說〉創作者筆電市場向上 出貨占比已達2成 超越電競

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 近來持續布局創作者商機，董事長徐祥表示，看好未來創作者系列產品成長將超越電競產品，目前創作者筆電占整體出貨約 2 成，將持續投入研發，擴大布局市場，預期今年短期供應鏈雖面臨挑戰，但全年仍將平穩向上，

總經理暨執行長江勝昌表示，微星在 2018 年開始布局創作者市場，按照內部規劃，電競產品將從創作者系列獨立出來，瞄準內容商機，未來將再進一步搶攻高階商務市場，2018 年創作者占比僅達 10%，去年已成長至 15-20%，近期更在疫情帶動下，相關產品賣到缺貨。

另一方面，江勝昌指出，受疫情影響，短期面臨空運、供應鏈零件成本上升問題，正積極協調以符合客戶需求，像是將部分遞延訂單改採海運方式運輸，另外法人關心英特爾 CPU 缺貨問題，他表示，缺貨狀況有緩解，今年將推出的新品，目前沒有缺貨問題。

全球布局方面，江勝昌表示，中國昆山主要生產筆電、車電代工，深圳則負責其它產品，去年也因應貿易戰調整全球布局，其中受影響的產品移回台灣，像是伺服器有 8 成在台灣生產、車電也有 3 成在台灣，桌機 AIO 比重則不高，整體而言，台灣產能比重約達 1 成，也強調未來可隨時調整。