華擎去年EPS 4.95元 每股擬配4元現金股利

板卡廠華擎 (3515-TW) 今 (12) 日公告去年第 4 季財報，去年稅後純益 5.97 億元，年增 0.8%，每股純益 4.95 元，展望今年，短期雖有疫情影響營運，但仍看好今年四大產品線都可望成長，華擎也宣布去年盈餘分配，每股擬配 4 元現金股利，以今日收盤價 88.7 元計算，殖利率約 4.5%。

華擎去年第 4 季合併營收 38.62 億元，季減 0.12%、年增 40.47%，毛利率 18.78%，季增 0.84 個百分點、年增 0.55 個百分點，營益率 6.99%，季減 0.03 個百分點、年增 2.67 個百分點，稅後純益 1.93 億元，季減 6.73%、年增 98.17%，每股純益 1.6 元。

累計去年華擎合併營收 134.15 億元，年增 31.6%，毛利率 18.18%，年減 4.06 個百分點，營益率 5.72%，年減 0.82 個百分點，稅後純益 5.97 億元，年增 0.8%，每股純益 4.95 元。

展望今年，華擎指出，上半年審慎樂觀，但短期疫情造成的衝擊仍不明朗，預期各大產品線主板、顯卡、伺服器、工業電腦都可望成長。

法人認為，板卡廠經歷去年庫存調整後，今年營運可望明顯成長，第 1 季營收也可望保持年增雙位數水準。