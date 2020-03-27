〈微星法說〉Q1營收估年減1成以內 Q2拚反彈

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今 (27) 日舉辦線上法說會，展望今年，董事長徐祥表示，第 1 季受肺炎疫情衝擊，但 3 月產能陸續恢復，將力拚把影響控制在 1 成以內，看好第 2 季、下半年疫情緩和、大廠新品推出，營運可望逐步好轉。

微星總經理暨執行長江勝昌表示，中國崑山、深圳廠 3 月都已恢復到季節性人力、產能狀況，供應鏈復工也恢復 7-8 成，不過微星去年已經因應農曆春節先行備料，相關貨料到 4-5 月沒問題，不過後續歐美、菲律賓、馬來西亞疫情則還要關注。

法人估，微星 3 月營收將回到 90 億元以上，整體第 1 季營收將達 270 億元以上，但仍將較去年同期年減約 8%。

江勝昌表示，挖礦庫存在去年第 4 季已消化完畢，雖然今年首季碰到新冠肺炎，但近期也看到宅經濟，包含雲端辦公、雲端學習需求，筆電、顯示器、商用銷量都有成長，正積極趕工出貨，展望今年，第 2 季起包含英特爾、輝達、超微都有新品推出，有助今年營運動能。

微星去年合併營收 1204.91 億元，年增 1.7%，毛利率 13.16%，年減 0.44 個百分點，營益率 4.94%，年減 0.71 個百分點，稅後純益 55.87 億元，年減 7.5%，每股純益 6.61 元，微星去年盈餘分配，每股擬配發現金股利 4.2 元，配發率較去年下滑，主因是因應疫情公司擬保留多一點現金，以今日收盤價 84.1 元，現金殖利率約 4.99%，