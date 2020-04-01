霍華馬克斯：市場便宜得多 投資者可以「適度購買」

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，造成市場震盪，投資人更是無所適從。橡樹資本 (Oaktree Capital Management) 的聯席董事長霍華馬克斯 (Howard Marks) 表示，投資者已經可以進場買入一些東西，因為市場已經變得足夠便宜，但投資者須「適度購買」。

「我認為證券的價格足夠低，可以買入一點。」馬克斯表示，此外，他也敦促投資者在不確定的時期採取溫和是度的方式購買，並補充說道這個方式「不是黑或白，也不是買或賣」。

自從疫情在全球蔓延以來，市場持續動盪，過去幾週股市大幅波動，導致許多投資者抱持著何時會觸底的疑惑。

疫情造成股市動盪 (圖片：CNBC)

週二，道瓊指數創下了有史以來最糟糕的第一季業績，在 2020 年的前三個月中下跌了逾 23%。。標準普爾 500 指數也在第一季下跌了 20%，是有史以​​來最糟糕的第一季度，也是自 2008 年以來最大的季度虧損。納斯達克指數在第一季下跌了 14% 以上。

美股第一季業績下墜 (圖片：CNBC)

「我從不相信我會知道什麼時候觸底，但我知道很多東西已經便宜了很多，買入一些也是合理的。如果價格走低，那就買更多。不過，現在沒有理由花掉所有的錢，但是也沒有理由不花任何錢。在如今的情形下，我會做些適度的事情。」

馬克斯也警告說，武漢肺炎疫情相關的不確定性仍然很高，當被問及他對經濟前景是看漲還是看跌時，他表示，對負面情況的預期大於對正面情況。

馬克斯「我擔心我們對這種疫情及其對經濟的影響一無所知，我傾向於負面的看法，並保持謹慎態度。沒人知道這種疫情最終將會多嚴重，對經濟多大影響，或者政府政策又是否可以挽救，就是無法獲得答案。」