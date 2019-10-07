為削減成本 傳匯豐將裁減全球多達1萬名員工

歐洲的金融業似乎正面臨裁員潮。就在前匯豐 (HSBC-US) 執行長 John Flint 於 8 月初宣布離職，並表示將裁員超過 4000 人後幾週，週一 (7 日) 外媒引述消息人士指出，為削減成本，滙豐可能將裁員多達 1 萬名員工，且主要以高薪資的職位為主。

外電報導，面對利率下降、英國脫歐和長期貿易戰所帶來的不確定之下，全球市場環境更為複雜且有挑戰性。

消息人士指出，這項成本削減的計畫是為了進行成本控制，消息人士表示：「多年來，我們知道需要對成本方面有所行動，而其中​​最大的組成部分是人事。我們需要去質疑，為什麼在亞洲地區帶來雙位數獲利之時，但歐洲地區卻有更多的雇員人數。」

據報導，此次是匯豐臨時執行長 Noel Quinn 在上任不久後決定進行全面成本控制計劃的一部分，也是該銀行在過去兩年內最為龐大的裁員行動。

除匯豐之外，不少銀行也正與努力對抗來自全球環境的不利因素。有數據顯示，全球銀行業今年迄今宣布裁員的人數接近 6 萬人，且有大多數來自歐洲地區，顯示歐洲正面臨負利率及經濟放緩等問題。

小摩和富國銀行等美國銀行下調了 2019 年的獲利預期，主因是在於全球各國央行為應對全球成長放緩而進行的寬鬆貨幣政策。

上個月，德國第二大銀行德國商業銀行 (Commerzbank) 也表示，計劃裁減 4,300 個全職職位並關閉 200 個分支機構。德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 則計劃在 2022 年之前解僱 18,000 名員工，以降低成本損失。另一方面，西班牙、英國和法國的裁員人數也接近幾千人，主要是為了支撐獲利能力。