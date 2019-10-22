歐元區國家阮囊羞澀 匯豐：提升經濟重擔仍在ECB肩上

歐洲央行行長德拉吉 (Mario Draghi) 之前不斷呼籲，歐元區政府得增加支出來支持經濟成長。不過他的呼聲，似乎沒什麼人聽得進去。

《彭博社》報導，匯豐銀行資深經濟學家 Fabio Balboni 指出，從歐洲各國所提出的 2020 年財政預算進行分析，額外支出只能貢獻 0.4% 的經濟成長，若想要真的發揮效果，歐洲各國在這方面的預算得加倍才行。

2020 年歐洲各國收緊荷包的要比增加支出的多 (圖: Bloomberg)

不過，即使各國撥出更多預算，恐怕力道還是不夠。Balboni 分析，像法國、意大利、西班牙等高度負債國家，原本就沒有太多資金可以用在這裡；而底子較好的國家如德國，則不大願意採取大幅財政擴張的政策。

歐洲央行上個月宣布了貨幣刺激政策之後，也盼著歐洲各國解囊相助；在負利率情況下進一步降息、持續購債行動，但德拉吉也說，政策想要真正帶來效果，需要各國政府增加支出、刺激經濟。本周四 (24 日) 是德拉吉最後一次記者會，預期他也將再度重申這樣的看法。

德國財長舒茨 (Olaf Scholz) 曾試著轉移關於增加國家支出的壓力。在周的國際貨幣基金會 (IMF) 年會上，舒茨堅稱德國已經為提升經濟做了很多，而情況也還未落到需要以急就章的政策回應。

匯豐經濟學家 Balboni 認為，這讓歐洲央行已無退路。他並認為，接任德拉吉擔任下一任行長的拉加德 (Christine Lagarde)，比較有可能說服有盈餘的國家拿出錢來，但拉加德手上沒有其他的政策工具，終究，要提升經濟成長只有貨幣政策是最適合的方法了。

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