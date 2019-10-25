〈每日外資外匯觀點〉美元又走強 匯豐、花旗展開多空論戰

鉅亨網編譯陳世傑 2019年10月25號13點50分

歐洲央行行長德拉吉在任內最後一次記者會上再度發表鴿派言論，並預警市場未來可能出現經濟衰退，偏向負面的基調壓抑歐元走勢，回跌到 1.11 附近；儘管周四美國耐久財訂單數據表現不佳，但美元指數仍隨歐元、英鎊走低而上漲，周五亞洲盤交易時間來到 97.7 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

歐洲央行宣布維持三大利率不變，德拉吉維持整個任期內的一貫鴿派風格，歐洲央行準備根據需要調整所有工具，預期整體通膨可能進一步下跌，但潛在通膨將在中期上升，需要長期維持高度寬鬆的政策立場。

FXStreet 資深分析師 Yohay Elam 表示，德拉吉預期經濟可能出現衰退，應該是為了證明九月時公布大規模刺激措施的合理性，降息和加碼購買更多債券是必要的。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

在美元方面，匯豐和花旗銀行則提出了多空不同的看法。

匯豐分析師對美元抱持樂觀態度，主要是基於美元已經消化了接踵而來的利空，進一步下跌的空間有限，儘管中美貿易關係好轉減少了避險資金的流動、英國脫歐取得了突破、聯準會增加美元流動性以彌補隔夜拆款的限制，以及市場對降息的高度預期，但都已不致會讓美元進一步走軟。

此外，匯豐也指出，市場對美國經濟未來走勢過於悲觀，根據隔夜指數掉期利率顯示，市場預期 2009 年底前還會有三次降息，但匯豐則預期只會在 10 月底再降息一次。

花旗看空美元的主要理由則是美國近期經濟數據並不樂觀，製造業成長放緩的效應正在擴大，零售銷售和成屋銷售下滑足以證明，而且國際貨幣基金組織對美國經濟的走勢非常悲觀，倘若預測成長，並預期美國聯準會將進一步降息。