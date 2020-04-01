土地hold著不賣未來發大財？這區竟遭勸「趁早套現」

傳統觀念大多認為「有土斯有財」，台灣大型開發計畫多，也讓不少家中擁有農地的民眾渴望一夜翻身成富翁。PTT 上一名網友詢問，最近有不少仲介打電話給家人詢問是否賣地，讓他好奇到底該賣地變現，還是等未來跟政府換地，土地價格漲更多？不過原 PO 家中土地所在的地點，卻讓不少網友勸他「趁早套現」。

原 PO 表示，家人在桃園航空城擁有土地，最近許多仲介紛紛來電，開價 1 坪 7 萬，希望能買地，更勸他們之後就要停止交易，早賣地早落袋為安。然而原 PO 家人卻堅持不賣，他也認為「想想換地以後可能漲更多？」更有希望由自己繼承該筆土地。

不少網友也認同土地越等越值錢，「不缺錢就不賣，沒有利潤買的是傻子嗎？」、「不缺錢勸他們不要賣，以後繼承爽到你」、「地很值錢，不用賣給仲介套利」、「盡量留著換地，換地優先原地原位配回，地點夠好很值錢」、「看你時間成本、風險去換」。

更有網友認為建商開價 7 萬過低，直接替他計算利潤，假設擁有 1 甲 3600 坪土地，重劃後每坪土地價格以房價 2 倍 40 萬計算，配回 40% 土地，每坪 7 萬元賣出，建商的潛在利潤就高達 1.4 億。更有苦主分享自家經驗，「去年賣了桃園的畸零地，今年市政府就寄信，要開會變更成科技園區，總有人比你早知道」。

不過看在部分網友眼裡，土地位在航空城，恐怕並非原 PO 想的越等越值錢，點出航空城土地增值幅度不高的致命缺點，「7 萬真的很低，但航空城講 N 年了，而且面積有 30 平方公里，我反而覺得你能賣就先賣，提早套現，這個規模的開發案應該有幾萬個地主。如果是社子島當然閉著眼睛等增值，但這塊是桃園大園......」、「其實最要命的是三航廈還遙遙無期，航空城沒有三航廈一切都是假的」。

其他在航空城擁有土地的網友也現身說法，「幾年前炒過一波，家人賣在 12 萬，賣完年底就跌下來了」。更有人點出「地不夠多，配也是配邊緣地帶，賣一賣換錢吧」，認為「一等 20 年，青春都沒了，想出國也沒體力了，值得等嗎？」、「20 年後大富翁跟現在變成小康家庭，請選一個」。