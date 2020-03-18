澳幣、紐幣如自由落體貶至十年新低 更大的苦難在後頭

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，引發市場對經濟衰退的擔憂，資金快速撤離風險資產及大宗商品，被視為商品貨幣的澳元和紐元，周三兌美元匯率雙雙宣告失守 0.6 大關 0.60 美元關口，同時透露出不祥的信號，顯示澳洲和紐西蘭央行實施量化寬鬆的可能性升高下，澳幣和紐幣恐怕將進一步下跌。

澳洲央行 (RBA) 三月初降息 25 個基點至歷史新低的 0.50%，央行行長羅威 (Philip Lowe) 並預告隨時準備購買澳洲公債，以支持市場平穩運行，並將在周四宣布進一步的經濟扶持政策。

市場預期羅威的非傳統政策，很有可能祭出量化寬鬆，本周澳元兌美元跌至 0.5959，為 2003 年初以來新低；紐西蘭央行周一緊急降息 75 個基點，紐幣觸及十年低點 0.5916，但降息的效果可能還不夠。

澳幣 (黑線) 和紐幣 (紅線) 兌美元近期急跌。(圖：Bloomberg)

澳幣和紐幣常被視為全球經濟成長的晴雨表，今年以來，隨著疫情將全球經濟推向衰退，這兩種貨幣兌美元的跌幅均已超過 10%。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）資深外匯策略師卡崔爾（Rodrigo Catril）指出，現在避險情緒已升高至金融風暴時的水平，如果持續下去，幾乎可以確定澳幣和紐幣還有下跌空間，並預估澳幣可能跌到 0.5 至 0.6 美元，紐幣則是跌到約 0.55。

在疫情威脅下，各國紛紛關閉邊境並實施隔離措施，封鎖自保的政策盛行下，意味著即使澳幣貶得再低，也難以吸引大量觀光客到訪；但澳洲的大型鐵礦石生產商則不然，近期受惠於澳元貶值而獲利豐厚。

私人財富管理公司 Ord Minnett 在報告中指出，必和必拓 (BHP) 和力拓 (Rio Tinto) 集團等礦業大廠以美元計價出售鐵礦石，生產所用的原物料則主要以澳幣計價，意味著澳元走跌，光是在成本部分就增加了 3%-4% 的收益。

克威銀行 (Kiwibank) 經濟學家 Jarrod Kerr 表示，儘管紐西蘭央行降息和採取的寬鬆措施為當地企業帶來助益，但可能出現的經濟衰退將抵減這些助益。

Kerr 預估，遏阻疫情大流行所做的努力將嚴重影響經濟活動，紐西蘭經濟可能會出現連續三季的衰退。

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