簡約宅客變刪兩牆！拆出穿透視野，減去一半預算

從客變就找上錡羽設計的屋主，喜歡明亮的簡約風，客變時即拆除兩道牆，拓展空間視覺，格局塵埃落定後進入裝潢階段，也不必再更動格局、調整水電，替屋主省下了不少裝潢預算，並擴充收納容量、增添小坪數生活機能，活用敞開後的領域。



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設計公司：錡羽創意空間設計

設計師：呂沅錡

設計風格：簡約風

房屋狀況：預售屋

座落地點：桃園市桃園區

空間坪數：27 / 坪

居住成員：大人：2 人

空間格局：四房

主要建材：珪藻土、仿清水模塗料、黑板漆、天然木皮、系統櫃、鐵件、超耐磨木地板、無銅明鏡、灰鏡

房屋類型：單層

小編帶你看好宅

從客變就找上錡羽設計的屋主，喜歡明亮的簡約風，客變時即拆除兩道牆，拓展空間視覺，格局塵埃落定後進入裝潢階段，也不必再更動格局、調整水電，替屋主省下了不少裝潢預算，並擴充收納容量、增添小坪數生活機能，活用敞開後的領域。

客廳後方牆面打開後，舒適的空間氛圍油然而生，稍稍增高的電視牆面，給予後方開放書房獨立氛圍，坐著閱讀保有隱私，起身同樣能隨時與家人對話互動；沙發後方的兩種備餐檯規劃，也運用半牆隔間的設計概念，營造通透不受阻的視覺動線，餐廳及客廳能視需求整合或獨立使用。客變時拆除的第二道牆面為餐廳旁的小房間，牆面敞開後改為造型玻璃門片，豐富生活表情，活絡空間使用率，賦予客房、儲藏室多重機能。主臥設計考量屋主使用習慣，在大容量收納衣櫃旁，打造一處開放臨時衣櫃，可作為汙衣暫放區，掛放還不需換洗的大衣外套。

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格局展開後採光充沛，設計師予以木質、白色系與灰質調，拼湊出北歐溫暖明亮與現代簡約的好感居家氛圍。天花板也延續木質設計，鋪陳溫潤特質同時帶來虛化修飾樑柱效果。

(圖片提供 錡羽創意空間設計)