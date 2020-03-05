威剛2月營收月增3成 客戶拉貨增溫Q1逐月走強

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (5) 日公告 2 月營收 24.46 億元，受惠下游客戶備貨需求強勁，營運不受肺炎疫情影響，營收月增 30.07%，年增 19.64%；前 2 個月累計營收 43.27 億元，年增 4.56%。威剛表示，上半年記憶體供給不足態勢確立，3 月接單持續增溫，第 1 季營運將逐月走強。

威剛 2 月 DRAM 產品營收比重 41.69%，非 DRAM 產品營收比重 58.31%。其中，固態硬碟 (SSD) 產品營收比重維持 3 成以上、達 31.65%，SSD 月銷售金額年增 67.67%。

威剛指出，去年第 4 季以來，資料中心需求持續回籠，加上疫情促使宅經濟效應升溫，5G 應用及雲端運算規模擴大，帶動記憶體需求持續走強；目前看來，今年上半年 DRAM 與 NAND Flash 供給不足態勢確立，農曆春節後客戶拉貨力道未減，3 月接單持續增溫，第 1 季營運表現將逐月成長。

威剛認為，疫情雖將造成 3、4 月消費市場短期需求降溫，但並未影響中長線產業景氣多頭走勢，仍看好今年記憶體價格將逐季上揚，預期隨著第 2 季疫情高峰期過後，需求可望出現明顯補貨效應，因此正積極備貨，維持足夠庫存水位，以因應 5G、雲端及微軟 Xbox 與 SONY PS5 等新機上市，帶動的記憶體需求。