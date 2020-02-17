陽明董座看今年「沒有悲觀理由」 疫情衝擊需求遞延至Q2

鉅亨網記者王莞甯 台北 2020年2月17號15點51分

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 董事長謝志堅今 (17) 日指出，今年海運市場供需失衡狀況持續轉好，同業都不想再造大船、也比較保守，而陽明所屬 THE Alliance 4 月將有韓國現代商船加入，新夥伴加入「如虎添翼」，有助營運成本下降，加上國際油價走跌使高低硫油價差縮小，整體來看，「今年沒有悲觀的理由」，武漢疫情對需求造成的衝擊僅遞延至第二季。

謝志堅指出，武漢肺炎疫情使中國業者訂單延期交貨，據 Global port Tracker (全球港口追蹤報告) 指出，2 月貨量估減 12.9%，3 月衰退 9.5%，但 4-5 月有望大量出貨，成長幅度分別為 4.5%、8.3% 和 8.5%，因此，預估上半年整體貨量不會低於去年。

除了需求面短期雜音可望舒緩，謝志堅指出，去年整體市場 1 萬 TEU 以上新造船共 50 艘，今年約 48 艘，明年再降至 44 艘，反映廠商造船保守；而近期許多船舶進塢安裝脫硫器，但安裝期已從約 45 天拉長至 59 天，甚至有 17% 船舶安裝期拖長到 80 天，因此加速老船淘汰，有利市場供需平衡加快。

另一方面，陽明所屬的 THE Alliance 將有新成員現代商船加入，謝志堅樂見大船船隊加入的效益，「不用自己再去訂大船，有利單位營運成本降低」。

油價方面，由於陽明目前均使用低硫油以因應新上路的環保法規，隨著高低硫油價差從 1 月約每噸 300-350 美元下滑至 230 美元左右，有利燃油成本下降。

謝志堅進一步指出，今年預計旗下船隊共有 20 艘將安裝脫硫塔，除了 5 艘既有船加裝，其他 15 艘均是新船直接安裝，屆時將有約 25% 的船舶可使用高硫油，今年目標是低硫油使用比重約 80%。