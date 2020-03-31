〈張忠謀開講〉肺炎疫情像戰爭對全球經濟衝擊大 將改變人類生活方式

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (31) 日表示，這場肺炎疫情就像一場戰爭，對經濟的衝擊會很大，但衝擊多大，完全取決於全世界如何控制疫情，即便疫情今日起受控，疫情過後，仍將改變許多人的生活方式，尤其是中產階級。

張忠謀今日出席夫人張淑芬《引路》新書座談會，對於近期肺炎疫情在全球擴大，張忠謀認為，對經濟的衝擊很大，但多大現在也不知道，完全看全世界怎麼控制，不過，他相信，即使全球今天起能將疫情控制得相當不錯，但此次疫情過後，將改變所有人或至少很多人生活方式，尤其是中產階級以上的人。

張忠謀說，今天自己在《紐約時報》看到一篇文章，訪問一家餐廳經營者，該名經營者在 10 年內，經營至少 7、8 家價錢相當便宜，且很受歡迎的餐廳，但他被訪問時，說了相當絕望的話，該名經營者相信，「餐廳業已經沒有了，永遠沒有了」，至少像他那樣便宜、擁有合理價錢的好餐廳，將永遠消失了，唯一留存下來的，恐怕只有如麥當勞這類連鎖餐廳。

張忠謀表示，這場疫情像一場戰爭，就如同自己十幾歲時、經歷戰爭，那場戰爭改變全家人的生活，在戰爭前，自己並未打算赴美唸書或工作，但那場戰爭完全毀掉自己父親的事業，父親那時僅 40 幾歲，經歷戰爭後，使他失去自己的事業與未來。