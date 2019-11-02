〈台積運動會〉退休後心情格外輕鬆 張忠謀回台積魅力不減 大方回應員工「示愛」

台積電 (2330-TW) 今 (2) 日舉行運動會，也是創辦人張忠謀退休後，首度回來參加運動會，心情顯得格外輕鬆，同仁們在他致詞時，齊聲高喊「創辦人我愛你」，張忠謀大方回應員工「示愛」，也與夫人張淑芬臉貼臉、相視而笑，毫不掩飾兩人的恩愛之情。

張忠謀在去年 6 月股東會後退休，董事長劉德音曾親自邀請他參加運動會，但張忠謀因退休前參加多場惜別會，同仁給的熱情感受還未消退，首度缺席台積電運動會，但他當時也允諾，若台積電明年持續有好的表現，一定會來參加。

而台積電今年營收、獲利表現持續衝高，張忠謀也兌現承諾出席運動會，在今日運動會開始前，已有大批員工在車道等待張忠謀出現，當他的座車一抵達現場，同仁們群起簇擁而上、夾道歡呼；隨後當張忠謀與夫人張淑芬一同進場參加運動會時，現場員工高喊「我愛台積，再創奇蹟」的聲音更是持續不斷。

張忠謀上台致詞時，先解釋自己去年沒參加運動會的原因，開玩笑地說，退休前參加多場歡送會，同仁都依依不捨向自己說再見，「若幾個月後又回來向大家揮手，好像送不走似的」，引起一陣哄堂大笑。

張忠謀說，今天早上到運動會現場，受到同仁熱烈歡迎，感覺回家了，員工們也在台下高喊「創辦人我愛你」，張忠謀則回應「我也愛你」，現場氣氛相當熱絡，退休後的首場運動會，張忠謀心情顯得輕鬆許多，同仁對他的崇敬也表露無遺。

除大方回應員工的「示愛」，張忠謀也毫不掩飾與張淑芬的恩愛之情。運動會致詞後，兩人罕見同台受訪，期間張忠謀談到過去一年半的退休生活中，曾與張淑芬一同到巴黎參觀趙無極畫展，且兩人互相依偎、牽手看畫的畫面，成了張淑芬筆下的畫作《執子之手 2》，張忠謀更起身到張淑芬身旁，要示範當時兩人牽手看畫的畫面。

而張淑芬也談到張忠謀退休後，先生終於回到家中，為她帶來平靜與安全感，兩人過著平淡、幸福的生活，也感謝張忠謀給她許多空間，做自己想做的慈善事業，並有感而發地環抱張忠謀，兩人更臉貼臉、相視而笑。

去年中裸退後，張忠謀卸下台積電董事長頭銜，歸於平淡。當記者會結束，張忠謀一把牽起張淑芬的手，兩人一同走出門外，沒有台積電同仁們的簇擁歡呼聲，也沒有鎂光燈的追逐，兩人再度回到平淡卻安然的退休生活。