〈台積運動會〉從明年展望到張忠謀談話 現場焦點一次看

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (2) 日舉行運動會，也是創辦人張忠謀退休後，首度回來參加運動會，他並在運動會上感性致詞「回家了」，也嘆台積電成地緣策略者的必爭之地；董事長劉德音現場宣布加碼發放 4.68 億元紅包，看好明年將是大成長的一年。從明年展望到張忠謀談股價，《鉅亨網》為讀者整理了今年台積電運動會現場焦點。

3.9 萬名同仁每人加發 1.2 萬元紅包

劉德音表示，半導體業雖遭遇逆風，台積電今年營收仍將逆勢較去年微幅成長，成績算突出，最先進的 5 奈米製程也將準備就緒，為感謝同仁對台積電的貢獻，今年 5 月 31 日以前到職，職級 60-64 的直接人員、職級 20-26 的行政與技術人員，及職級 31-33 的工程師與管理師，共約 3.9 萬名同仁，將在下 (12) 月發放每人新台幣 1.2 萬元的紅包。

明年將是台積電大大成長的一年

劉德音說，台積電已為 2020 年做好準備，將進行大幅投資產能的佈建，明年半導體產業雖仍充滿挑戰，但台積電擁有先進製程技術，且適逢 5G 轉換的一年，乘著 5G 潮流，對台積來說，將會是蠻好的、大大成長的一年。

明年台灣半導體業仍充滿挑戰

劉德音表示，受到地緣政治改變影響，明年台灣半導體產業與整體經濟，看來確實不是很好，即使有些供應鏈暫時移回台灣，產業仍充滿挑戰，大環境還是險峻；雖然明年台積電因乘著 5G 潮流，營運可望大幅成長，但國內半導體廠商並非都與台積電相同，許多公司展望相對保守，但相信以台灣半導體廠的韌力，將能度過。

台積電成地緣策略家的必爭之地

張忠謀認為，他退休以來，台積電創造很成功的一年半，但近來世界局勢變化大、不再平靜，台積電成地緣策略者的必爭之地，也因此更要堅守崗位與價值，發揮「技術領先、卓越製造、客戶信任」三大競爭優勢，並持續秉持以誠信、正直為首的經營理念，在這亂紛紛的世界，相信台積電必能繼續繁榮。

張忠謀也說，半導體業還看不到任何東西能取代 Silicon IC，在這之前台積電都會是地緣策略家必爭之地，領導人必須隨時調整，靠智慧因應；劉德音則認為，地緣政治因素不會就此結束，而會延長，台積電要在其中維持穩定，需要持續與政府配合。

與格芯和解是考量客戶信任

台積電日前與格芯達成專利侵權訴訟和解，總裁魏哲家表示，台積電絕不會輕易妥協，起初也想要反擊，且動作已準備就緒，但考量客戶要進行 5G 與人工智慧佈局，纏訟在訴訟中，將對客戶造成不便，以客戶對公司的信任為最大考量，才決定和解，他並說，若格芯產品用到台積電的技術，不會告他，前提是格芯要做得出來。

間接否認自建太陽能電廠

外傳台積電要在屏東縣自建全台最大太陽能電廠，魏哲家表示，已與政府合作、找好土地，並找合作廠商蓋電廠，也承諾將全數採用該電廠發電量，等同間接否認先前自建電廠的傳言。他也說，會持續朝最大比例使用綠電的方向努力，但結果得視台灣經濟與發展方向。

張忠謀談退休三大計畫進度

張忠謀退休三大計畫分別為寫自傳下冊、參加橋牌比賽、與夫人一同旅遊，張忠謀表示，目前正積極進行自傳下冊，盼能在明年底完成，將分為「德儀盛衰」與「台積奇蹟」兩大篇；過去一年半也參加世界盃橋牌比賽，與許多世界好手交手，相當滿足；也與夫人張淑芬一起到法國巴黎、澳洲雪梨旅行。

張忠謀談股價

張忠謀說，自己會與劉德音與魏哲家見面，但要求不要聽到公司秘密，想保有隨時自由買賣台積電股票的權利，且台積電股價上漲對投資人來說是意外，但對他來說從不是意外，確實覺得台積電是一個奇蹟。