〈台股盤前〉慎防連假前賣壓 短線仍難逃震盪整理壓力

受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，美股 31 日再度出現恐慌性賣壓，開高走低，終場四大指數全面下跌，累計道瓊指數季跌 23%，創下史上第 1 季最爛表現，台股今 (1) 日恐再面臨修正壓力，加上清明連假前獲利了結賣壓、市場追價意願有限，短線震盪整理壓力仍大。

美股四大指數 31 日收盤表現，道瓊指數下跌 410.32 點或 1.84%，收 21917.16 點；那斯達克指數下跌 74.05 點或 0.95%，收 7700.1.59 點；標普 500 指數下跌 42.06 點或 1.6%，收 2584.59 點；費城半導體指數下跌 34.71 點或 2.25%，收 1510.59 點。

盤面關注焦點，上市櫃公司去年財報陸續公布，不畏貿易戰逆風，去年第 4 季、全年皆創下史上第三高，以全年來看，權王台積電全年獲利達 3453.4 億元，雖年減 1.6%，但仍居獲利王寶座，鴻海則擁有 8578.6 億元為現金王，每股純益王則由大立光 210.69 元拿下。

台積電創辦人張忠謀出席夫人張淑芬新書座談，談及肺炎疫情指出，疫情就像一場戰爭，對經濟衝擊很大，也認為疫情過後，仍將改變許多人的生活方式，尤其是中產階級。

鴻海旗下工業富聯看好 5G 基礎建設、大數據應用，全面進軍 5G、網通產品，預期將大規模進入商用，可望推升下半年業績顯著成長，而隨著疫情持續影響全球經濟，也推升線上辦公爆發式增長，數據中心、伺服器市場需求預計也將進一步提升。

工業電腦廠振樺電宣布將與電腦品牌大廠聯想，共同成立合資公司，以 POS 與自助服務設備 Self-Service Kiosk 為核心，據了解，合資公司將由聯想出資 65%、振樺電出資 35%，預計第 2 季營運，透過策略合作，布局服務業物聯網趨勢需求。

而受疫情持續衝擊經濟，台灣編列 600 億元紓困振興特別預算，加上各部會移緩濟急經費，總計達千億元以上，但外界仍質疑與國際相比金額仍太少，行政院長蘇貞昌透露，台灣整體紓困規模大概會達到新台幣 1 兆元。

法人表示，肺炎疫情不確定影響仍在，加上清明連假在即，市場追價意願有限，短線仍須慎防回檔修正，建議勿貿然追高，企業也將陸續公布 3 月營收結果，可先留意成長個股。