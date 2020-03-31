〈新冠肺炎疫情〉台灣本土個案再添2例 台師大大四生感染源不明

疫情指揮中心今 (31) 日宣布，國內新增 16 例 COVID-19 (武漢肺炎) 病例，其中 2 例為本土個案，近期皆無出國史，案 322 為一名 20 多歲男性，以學校及宿舍為主要活動地，目前感染源仍不明，而台師大今天也證實某系一名大四生確診。

指揮官陳時中指出，今日確診的案 322 是在 26 日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀，已掌握 13 名接觸者，將持續調查是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

台師大表示，昨天深夜接獲通知，該校一名大四生上周末返家，有發燒、咳嗽症狀，就診後確診，但該生生活單純，無出國旅遊史，也無跨校選課，台師大已安排同寢室學生離開宿舍，進行自主管理，並在清明連假期間將進行全校大消毒。

本土個案案 307 則為 70 多歲男性，曾與案 122 (土耳其境外移入) 聚餐，25 日因胸悶、肌肉痠痛等症狀至診所就醫，後續因發燒再度前往診所及醫院就醫，診斷有肺炎情形收治住院，於今日確診，目前已初步掌握接觸者共 46 人。

陳時中表示，今天新增的 14 例境外移入個案為 7 男 7 女，其中，案 315 與案 257、258、300 就讀英國同一所學校，目前該校相關群聚共 4 人確診；案 318 長期於法國就學，17 日入境，因與案 112 搭乘同班機返國，因此列為接觸者，於今天確診。截至 3 月 31 日止，全台累計 322 例確診，其中 5 例死亡、39 人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

針對第二班中國定點返台專案航班的狀況，副指揮官陳宗彥指出，班機於昨天晚間抵台，214 名返台者均無須後送就醫，已送至國內一處檢疫所進行 14 天集中檢疫，檢體檢驗中，返台者包括一名懷孕 26 周的孕婦及一名 10 個月大的嬰兒。而第一班專案航班 153 名返台者檢驗結果均為陰性，持續於檢疫所密切追蹤健康情形。



至於公共空間社交距離議題，陳時中也公布基本原則，在非特定人的公共空間裡，在室外至少要保持 1 公尺距離，在室內至少要需 1.5 公尺，若在無法保持社交距離的場所內，請民眾務必戴上口罩，相關詳細指引待指揮中心討論後，最快明天對外公布。