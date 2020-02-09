〈觀察〉疫情蔓延重創我內需 金融業今年獲利成長挑戰大

武漢肺炎疫情一發不可收拾，觀光、餐飲等內需產業率先中槍倒地，原本市場預期，台灣今年可望靠貿易戰轉單效應、台商回台擴產與資金回流等利多支撐內需與經濟成長，但在疫情攪局下，今年經濟成長恐面臨極大壓力，進而拖累金融業獲利。

金鼠年開春受武漢肺炎疫情重創，儘管台灣目前疫情控制得宜，並未爆發社區感染，但隨著確診病例攀升，觀光旅遊業淪為重災區，估受疫情衝擊，觀光業產值恐重挫 1200 億到 1800 億元不等。

去年美中貿易戰發酵下，部分產業台商回台擴產，伴隨轉單效應與海外資金回流，研調機構普遍看好我國今年經濟成長表現，我中央銀行也認為，台灣今年經濟主要靠內需引擎驅動，其中內需貢獻為 2.33 個百分點，高於淨外需貢獻為 0.24 個百分點，成為推升明年經濟成長主要引擎。

但農曆年前武漢肺炎爆發，不僅重挫全球投資信心，包括台股等資本市場隨著疫情變化上下起伏，疫情重災區中國更陷入擴大封城控管，復工延後等困境。

行庫主管說，原本預期美中貿易戰暫告一段落、台商回台擴產可望成為今年經濟成長新動能，但現在疫情爆發，何時穩定仍未知，隨著中國持續擴大封城控管，恐讓今年大陸分行獲利動能面臨衰退危機，至於近年成為獲利新動能的金融投資收益，也可能因資本市場劇烈震盪，影響投資收益表現。

至於國內部分，過去銀行訂定年度放款主要與當年度經濟成長率密切連動，現在新年尹始，受疫情延燒影響衝擊消費信心，讓原本就虛弱的觀光餐飲營運挑戰加劇，在疫情落幕、消費信心尚未回穩前，恐讓銀行放款更趨謹慎，今年獲利達成預算目標挑戰恐將加劇。