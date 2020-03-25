全球抗疫忙推QE救市 可發乙類公債創造產業、金融界雙贏

肺炎疫情全球肆虐，全球央行接連降息並加碼量化寬鬆救市，金融研訓院院長黃崇哲表示，除貨幣政策外，也該思考擴張性財政政策功能，停發已久的乙類建設公債可列為考慮選項，可創造產業與金融業雙贏。

2008 年全球爆發金融海嘯後，主要央行便積極祭出量化寬鬆救市，但量化寬鬆雖可透過資金挹注增加市場流動性，但也讓市場陷入低利率困境，金融業長年飽受低利差之苦，貨幣政策的邊際效益也逐漸遞減中。

黃崇哲表示，降息雖可挹注市場資金流動性，但無法讓病毒立刻消失，還會讓民眾的退休金與資產大幅縮水，在積極推行貨幣政策的同時，不妨思考如何透過財政手段設計金融商品，可穩定保護資金又能兼顧強化台灣經濟體質，而乙種建設公債就是不錯的選擇。

黃崇哲解釋，乙類建設公債具備最低利息保證，連結商品可鎖定急需升級的公共建設，例如第三航廈建設、提高水庫抗震與、長照醫療設施等，透過商品設計包裝吸引資金挹注基礎建設，可兼顧內需發展與資金運用。

此外，政府也可趁著疫情爆發時反思如何協助產業升級、轉型，舉例來說，口罩實名制 2.0 可延伸精進線上支付、電子貨幣與身分證運用；而重災區觀光餐飲，除了紓困外，也可朝電商數位化設備投資方向思考發展。

黃崇哲認為，危機就是轉機，產業轉型升級也可比照防疫，以超前部署的方式尋找全新再發展契機，同時強化自身抵抗力站穩市場腳步。