〈能源盤後〉現行減產協議即將到期 需求端擔憂加劇 原油再跌

週三 (25 日) 交易，原油期貨價格下滑，為 4 個交易日來首次收低，係因全球武漢肺炎大流行造成能源需求下降的情形更令人擔憂。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「由於武漢肺炎大爆發和沙俄的價格戰，原油價格自 2020 年開年以來已經貶值 60%。」

由於 OPEC 與 OPEC + 目前的減產協議將於 3 月 31 日到期，隨著 OPEC 成員在協議到期後開始增產，「接下來原油可能有更多痛苦。」Otunuga 說。

「原油市場上，這時點一切都有可能，如果一切沒有改變，那 WTI 可能目標下探 15 美元。如果全球經濟狀況第二季持續惡化，且沙俄繼續打價格戰，那麼 6 月之前就可能觸及這個價位。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.89 美元或 7.7% 以上，收每桶 22.60 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.05 美元或 3.8% 以上，收每桶 26.34 美元，為 3 月 18 日以來最低收盤價。

外媒報導，國際能源署 (IEA) 執行董事 Fatih Birol 週四也表示全球原油需求前景可怕，他認為市場未來幾年將感受到供應過剩的衝擊，再加上全球 30 億人處於封鎖狀態，石油需求可能下降多達 2000 萬桶 / 日。

週三因應國會即將通過 2 兆美元大型紓困方案，原油大漲。

分析師認為，但由於傳染病大流行加上沙俄大量增產打全球價格戰，所以石油將很難自價格暴跌中恢復過來。

AxiCorp 首席全球市場策略師 Stephen Innes 表示「除了存儲限制之外，原油價格很難稱觸底，我預期波動性仍很高，因為市場不斷針對新聞做出積極或消極的反應，但我們應繼續觀望，原油定價在 20 美元區間的時間可能會延長，偶爾會因存儲限制和庫存增加而大幅下調。」

與此同時，美國能源部門撤回 3 月 19 日川普計畫購買 7700 萬桶戰略石油儲備 (SPR) 的計畫，因為川普政府未能贏得國會同意這筆購買資金。

其他能源商品交易

4 月交割的汽油期貨價格下降 0.6%，收每加侖 54.38 美分。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 4.3%，收每加侖 1.0503 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.3%，收每百萬 Btu 1.637 美元。該契約週五到期。

EIA 週四公布，上週 (3/20 止) 國內天然氣供應量下降 290 億立方英呎，大致符合分析師預期。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週國內天然氣供應量下降 270 億立方英呎。