彭博：蘋果大中華區以外直營店或在4月上半旬恢復營業

根據蘋果公司 (AAPL-US) 零售業務主管 Deirdre O'Brien 向內部員工發布的備忘錄，部分門市將在 4 月上半恢復營業，會視所在地區的疫情決定是否恢復營業還是繼續關閉。

根據《彭博》取得的文件，蘋果零售暨人力資深副總裁 O'Brien 說，目前的遠距工作計畫將延長到至少 4 月 5 日，之後實體門市就會分階段恢復營業；視疫情進展，某些門市或許能在 4 月上半重新開張。蘋果拒絕對此消息置評。

O'Brien 說：「大中華地區以外的所有直營門市，將分階段重新開業。依據門市所在社區的狀況，目前我們預期某些門市或許能在 4 月上半個月恢復營業。我們將在確定日期後立即更新每家商店的資訊。」

蘋果本月 14 日關閉大中華區以外的 458 家直營店，避免武漢肺炎疫情擴散，這些門市原定 3 月 27 日恢復營業，後來變更為開業日期另行通知。

O'Brien 還說：「針對大中華地區以外的辦公室，我們將為所有團隊成員（包括需要現場工作的人員）提供靈活的工作安排，時間至少持續到 4 月 5 日，之後根據您所在的地點每週評估一次。」

O'Brien 強調，蘋果把團隊、客戶和社區的健康置於優先地位。 蘋果是首批關閉商店以應對新型冠狀病毒的零售商之一，該公司已贈送數百萬個口罩給在醫護人員，並媒合員工的捐贈物資。

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