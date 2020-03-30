疫情衝擊就業市場 新鮮人求職意願減弱 上工日恐晚40天

疫情衝擊各行各業，無薪假企業、人數續攀升，根據人力銀行調查，今年應屆畢業的新鮮人中，有 63.7% 畢業後要投入就業市場，相較去年的 72.5%，掉了近 9 個百分點，求職意願明顯不如往年；84% 畢業生平均要花 4.2 個月才能順利到職，相較去年晚了近 40 天，顯見疫情影響大環境，進而削弱求職信心。

再過三個月，新鮮人即將步入職場，1111 人力銀行今 (30) 日公布就業意向調查，有 63.7% 畢業生表示準備投入就業市場，較去年掉了近 9 個百分點，其中 55.2% 欲找正職及 8.5% 欲找兼職；57% 準備就業的新鮮人打算在畢業前先起跑，積極投出履歷，較去年大增 12 個百分點。

不過調查也顯示，僅有 16% 新鮮人自認有信心在畢業前能順利找到工作，另有 84% 畢業生平均要花 4.2 個月才能順利到職，與去年調查的 2.9 個月相較晚了近 40 天。

總經理何啟聖指出，因疫情關係，民生消費活動停擺，旅遊業餐飲業、百貨業苦等不到客人，連帶衝擊企業徵才意願。觀察今年有意願投入職場的新鮮人不僅比去年少，其中有近 10% 是想找兼職，換言之，還沒有步出校園的畢業生，已經感受到整體大環境的不景氣，抱持先求有再求好，將就兼職工作，待疫情平息再伺機轉回正職。

根據 1111 人力銀行《企業第二季徵才意向》調查，有 65.3% 企業會依原計畫徵才，13.7% 的企業因新冠肺炎暫緩徵才，從交叉分析來看，「民生服務業」暫緩徵才的比例最高，包括餐飲、住宿、運動、休閒等相關行業，何啟聖提醒，因疫情影響仍在，目前人力需求緊縮，建議新鮮人不妨調整求職方向，以盡快接軌職場。

疫情肆虐全球，台灣也祭出鎖國的防疫手段，引發一波海外工作求學的回國避難潮，調查指出，有 56.6% 新鮮人坦言完全不考慮赴海外工作、29.2% 暫緩前往海外工作時間、3.8% 改變原訂海外工作國家，不過，仍有 10.1% 照原定計畫出發，最想前往的國家依序是日本 (27.9%)、美國 (16.1%) 及中國 (13.2%)。